Minister belooft afstudeerders alsnog financiële compensatie

Illustratie: Daan van Bommel

Minister Van Engelshoven wil laatstejaars studenten financieel tegemoetkomen voor de studievertraging die ze oplopen door de coronacrisis.

De regeling richt zich volgens NRC specifiek op studenten die in hun laatste jaar zitten. “Eerstejaars studenten die vertraging oplopen, kunnen dat later wel weer inhalen”, citeert de krant de woordvoerder van de minister. “Maar studenten die voor de zomer zouden afstuderen en zich door corona in september tóch weer moeten inschrijven, moeten we echt compenseren.”

Hoe de regeling er precies uit gaat zien en om hoeveel studenten het gaat, is nog niet bekend. In een document dat vanmorgen verspreid werd, stond al aangekondigd dat er overlegd zal worden met studentenorganisaties en onderwijskoepels. De Tweede Kamer had de minister daartoe opgeroepen. Sommige studenten kunnen de studievertraging als gevolg van de coronacrisis redelijkerwijs niet meer inhalen.

Voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond is blij met de uitspraken van de minister, maar benadrukt dat het alleen een oplossing is voor de groep studenten die studievertraging oploopt en niet voor de studenten die hun bijbaan zijn kwijtgeraakt.