Minister: ‘Huren bevriezen niet nodig’

Minister Ollongren is niet van plan om de huren te bevriezen vanwege de coronacrisis. Volgens haar is dat niet nodig, omdat het kabinet al inkomenssteun biedt via het noodfonds. Maar voor veel studenten gaat dat niet op, stelt de LSVb.

Veel huishoudens gaan er door de coronacrisis op achteruit. Er zijn mensen die de maandelijkse huur niet kunnen betalen, zelfs niet als ze een beroep doen op het noodfonds van de overheid.

Daarom mag voorlopig niemand uit huis worden gezet. Dit werd vorige maand besloten door het kabinet en verschillende woonpartijen, waaronder de koepelorganisatie van studentenhuisvesters Kences. Daarnaast komt er een spoedwet waarmee tijdelijke huurcontracten tijdens de crisis met maximaal drie maanden kunnen worden verlengd.

Dubbelop

Oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA vinden het niet genoeg. Zij willen alle huurprijzen bevriezen zolang de crisis voortduurt. “Huurverhogingen passen niet bij een economie in recessie”, zei Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA gisteren in de Tweede Kamer.

Maar dat gaat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken te ver. Volgens haar hebben corporaties ook geld nodig om woningen te bouwen en te verduurzamen. Bovendien heeft het kabinet al een noodpakket ingesteld om mensen tijdens de crisis van voldoende inkomen te voorzien. Een aparte algemene maatregel voor huurders vindt zij daarom “dubbelop”.

Dreigen

Voor studenten gaat dat argument niet helemaal op, zegt voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). “Zij vallen vaak nog buiten de noodmaatregelen.”

Minister Ollongren deed in de Kamer een moreel appel op woningcorporaties om maatwerkoplossingen te bieden aan huurders die door de coronacrisis alsnog in de problemen komen. Bij de sociale wooncorporaties gaat dat op dit moment al best goed, zegt Rutten. “Daar wordt gelukkig meegedacht met studenten. Waar het misgaat, is in de private sector.”

De afspraak om geen huisuitzettingen te doen is volgens haar vooral een gentleman’s agreement. “Veel private verhuurders voelen zich er niet door aangesproken. We hebben screenshots van berichten waarin huisbazen alsnog dreigen om studenten hun huis uit te gooien. Er is echt een wettelijk verbod op uithuiszettingen nodig.”

Moties

Minister Ollongren laat onderzoeken welke groepen huurders door de coronacrisis in de knel komen. Hiertoe diende het CDA een motie in.