Nieuw LSVb-bestuur: ‘Hoog tijd om het leenstelsel af te schaffen’

Het nieuwe LSVb-bestuur: v.l.n.r. Sam Buisman, Eline Terpstra, Lyle Muns, Freya Chiappino en Esma Kendir

De Landelijke Studentenvakbond heeft een nieuw bestuur gekozen dat eind juni zal aantreden. De coronacrisis raakt studenten hard in de portemonnee, zeggen de kandidaat-bestuursleden.

Het is voor een nieuw LSVb-bestuur, op zijn zachtst gezegd, een bijzonder moment om gekozen te worden. “De financiële positie van studenten stond al erg onder druk en de coronacrisis maakt dit nog veel erger”, zegt kandidaat-voorzitter Lyle Muns. “Het is hoog tijd om het leenstelsel eindelijk af te schaffen en ervoor te zorgen dat studenten zich niet nog dieper in de schulden hoeven te steken.”

Muns (26) studeert politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder stond hij aan het hoofd van de Vlaamse Scholierenkoepel en DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Ook was hij medeoprichter en woordvoerder bij PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers.

Hbo-student

Het huidige LSVb-bestuur bestaat alleen uit universitaire studenten, maar komend jaar zit er ook weer een hbo-student bij: secretaris Eline Terpstra (23) rondde begin dit jaar haar pre-master bouwtechniek aan de ArtEZ Academie van Bouwkunst af. Ze was eerder voorzitter van de Zwolse Studentenbond SOOZ.

Het nieuwe bestuur bestaat verder uit vicevoorzitter Freya Chiappino (22) van de Universiteit van Amsterdam, penningmeester Sam Buisman (21) van Wageningen Universiteit en algemeen bestuurslid Esma Kendir (21) van de Universiteit Utrecht.