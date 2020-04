Online lessen en digitale groepsprojecten: wat vinden Avansstudenten er zelf van?

Via Teams lessen volgen en vergaderen voor je groepsproject. Door de sluiting van de Avansgebouwen zijn docenten genoodzaakt hun lessen online te geven. Lukt het de studenten om achter de laptop hun koppie erbij te houden?

“Ik ben sneller afgeleid als ik de lessen thuis online volg”, vertelt laatstejaars AD Ondernemen Britt Augsburg. “Als ik de les wat minder interessant vind, gaan mijn gedachten sneller ergens anders heen.”

Zo’n één dag per twee weken krijgt ze online les in Teams, de andere dagen werkt ze zelfstandig aan haar afstuderen of werkt ze bij een tuincentrum. “Het valt me op dat het echt goed gaat. We hebben de afspraak met de docent dat we een aantal minuten voor de start van de les online zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.”

Technisch geklungel

Ook Melissa Faassen, eerstejaars AD Communicatie, vindt dat de online lessen goed gaan. “Van tevoren was ik bang voor technisch geklungel van docenten. Avans maakte snel de omschakeling naar de online omgeving en dat vind ik knap. Ik had verwacht dat er veel meer problemen zouden zijn.”

Lees meer: Wat vinden docenten van online les geven?

Eerstejaarsstudent Civiele Techniek Imme Teunis vindt het fijn dat hij geen reistijd heeft. “Ik studeer in Den Bosch en woon in Breda. De tijd die ik normaal gesproken onderweg ben naar school, kan ik nu in bed doorbrengen.” Ook kan hij zich beter concentreren thuis. “Ik heb hier geen afleiding van andere studenten met wie ik kan kletsen. Even drie kwartier geconcentreerd college volgen en daarna opdrachten maken of even relaxen. Ik kan er wel aan wennen.”

Online groepswerk

“Ik ben wel blij dat de groepsopdrachten al af waren voor de coronacrisis”, vertelt Imme. Melissa heeft die nog niet afgerond. “Gelukkig heb ik een fijn, gemotiveerd groepje dat hard werkt om de groepsprojecten af te maken, maar ik hoor ook verhalen van medestudenten die dat niet hebben.”

Enige verbeterpuntje volgens Melissa is de overload aan mailtjes die ze krijgt van docenten. “Iedere dag krijgen we veel mails. Ook de planning van de online lessen komt daarop binnen. Het zou handiger zijn als die gewoon in het rooster komt te staan.”

Haar opleiding organiseerde een Q&A met communicatie-experts. “Erg interessant en doordat we van tevoren vragen moesten insturen, waren we goed voorbereid en werden er goede vragen gesteld.” De vragen stelden de studenten zelf aan de experts. “Ik moest mijn microfoon en camera aanzetten en de ingezonden vraag zelf stellen aan de experts. Dat maakte het interactief en dat was handig. Zo bleven we allemaal bij de les.”