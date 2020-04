Oud-Avansstudent Bob ontwikkelt slimme toetsenborden

TU/e Contest Grand Finale 2019 met winnaar ASML Makers Award, oud-Avansstudent Bob (r)

Bob van der Meulen zette na zijn studie Advanced Business Creation (nu Business Innovation) samen met een studiegenoot Intense Keyboards op, een startup die slimme toetsenborden ontwikkelt. “We analyseren toetsaanslagen om cybersecurity te verbeteren en burn-outs te voorkomen.”

Een slim toetsenbord dat je typegedrag bijhoudt, Bob maakte het samen met Kayle Knops nadat hij in 2017 afstudeerde aan Avans en begon aan de TU in Eindhoven. “Met hem ben ik Intense Keyboards gestart”, vertelt Bob. “Het oorspronkelijke idee was om een drukgevoelig toetsenbord te ontwikkelen voor de gamemarkt. Als je zacht op een knopje drukt tijdens een racespelletje, past de snelheid van het voertuig zich automatisch aan.”

Tot een aantal docenten de twee erop wees dat je met slimme toetsenborden veel meer kan. “De manier waarop wij typen is een rijke bron van informatie. Dat is zo uniek, net als een vingerafdruk. Dat vonden we al verbazingwekkend, maar het blijkt ook dat je op een andere manier typt op het moment dat je gestrest, vermoeid, boos of blij bent. Door die gegevens te analyseren, kunnen we onderzoeken aan de hand van typegedrag of iemand een burn-out dreigt te krijgen”, zegt Bob.

Identificeren via toetsenbord

Waar het coronavirus in eerste instantie roet in het eten gooide, gaat het nu ineens erg snel. “Binnenkort starten we een pilot op de universiteit. Toetsen worden thuis online gemaakt en via typegedrag willen we studenten zich laten identificeren tijdens examens. Nu moeten zij voorafgaand aan toetsen hun kamer en studentenpas laten zien, dat ligt gevoelig wat betreft privacy.”

Software van Intense Keyboards stelt na het tikken van 40 à 50 karakters het typegedrag vast. Volgens Bob een waterdichte authenticatie. “Vingerafdrukken kun je namaken en irisscans kun je voor de gek houden, maar iemands gedrag kan je niet kopiëren. Dat is praktisch onmogelijk.”

Philips Innovation Award

De startup van de oud-Avansstudent is genomineerd voor de Philips Innovation Awards. “We zitten in de top vijf en zijn gekozen uit meer dan 150 aanmeldingen. Het bevestigt voor ons dat we op de goede weg zijn.”

Bob en Kayle zijn op zoek naar mensen die het team van Intense Keyboards willen versterken. “Ben je ICT’er en zit je nu veel thuis te gamen maar wil je wat nuttigs met je tijd doen? Neem dan contact met ons op, we kunnen programmeurs goed gebruiken.”