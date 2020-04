Pabostudenten geven online les : ‘Het is lastig om te weten hoe leerlingen zich voelen’

Anneloes Schoneveld

Nu de scholen sowieso tot en met de meivakantie hun deuren gesloten moeten houden, geven stagiairs van de Pabo hun lessen digitaal. We vroegen twee vierdejaars hoe dat bevalt.

Op basisschool St. Joseph in Breda zetten ze alle zeilen bij om de kinderen op afstand les te geven. Anneloes Schoneveld, vierdejaars bij de Pabo in Breda, loopt er stage. Eén van de activiteiten van Anneloes: ze neemt net als haar collega’s iedere week een vlog op met een leuke boodschap voor de kleuters.

Het is enorm wennen om een kleuterklas virtueel les te geven, merkt de student. “Een valkuil is dat we nauwelijks zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen, zowel op sociaal vlak als cognitief. We kunnen dat nu niet goed bijhouden. En het is het lastig om te weten hoe leerlingen zich op dit moment voelen.”

Interactie

Om meer zicht te krijgen op die ontwikkeling van kinderen, wordt er veel gevideobeld. “Om de beurt vertellen de kinderen hoe het gaat. Het is heel fijn dat er zo toch nog interactie is.”

Iedere week maakt ze vlogs over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld Pasen, rekenen, taal en dansen. Het doel is om de kleuters op een actieve manier aan het werk te zetten. Eens in de zoveel tijd leggen ze bij St. Joseph zelfgemaakte werkboekjes klaar die ouders op school mogen ophalen. Anneloes: “Ouders zijn blij dat er een programma is voor hun kinderen, dat geeft hen structuur.”

‘Er gaat niets boven echt contact met de kinderen’

De vierdejaars hoopt dat dat de scholen na de meivakantie weer open gaan. “Met duidelijke richtlijnen zodat de veiligheid van zowel de kinderen als de leerkrachten worden gewaarborgd.”

Ze ziet heil in het idee om de klas op te delen in kleinere groepjes, om zo de kans op verspreiding te verkleinen. “Ik zou het super vinden om weer voor de klas te staan. Hoe flexibel leerkrachten ook zijn, er gaat niets boven echt contact met de kinderen.”

Speciaal onderwijs

Lars de Jongh geeft les op De Fakkel in Roosendaal, een school voor kinderen met psychiatrische of gedragsproblematiek. Volgens Lars gaat op afstand lesgeven redelijk. “Samen met mijn stagebegeleider maak ik instructiefilmpjes voor de leerlingen. Die zetten we dan op Google Classroom. Kinderen zonder laptop krijgen er eentje te leen van school.”

Onderwijs is interactie, dus vindt Lars het moeilijk dat hij de kinderen nu niet kan zien. “Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn erg afhankelijk van leerkrachten. En ik merk ook dat ze het contact met klasgenootjes missen. Ze hebben behoefte aan gesprekjes en samen spelen.”

Om het gemis van dat contact een beetje op te vangen, videobelt Lars met zijn leerlingen. En tussen 9 uur en 12 uur ’s ochtends mogen leerlingen met hun leerkracht chatten of bellen voor vragen.

Voor ouders met meerdere kinderen is deze periode enorm ingewikkeld, merkt Lars. Kinderen kunnen van slag raken omdat ze de routine van school missen. “Het is lastig om ze de structuur te bieden die ze op school hebben. “

Hij hoopt dat de scholen “onder bepaalde voorwaarden” open mogen. “Bijvoorbeeld door de klas in kleinere groepen op te delen. Wij hebben geen grote klassen, dus dat scheelt. De leerlingen kunnen dan in deeltijd naar school, bijvoorbeeld alleen ’s ochtends, ’s middags of op verschillende dagen van de week.”

Lars de Jongh

Gaan de scholen open?

De grote vraag die nog in de lucht hangt: gaan de scholen na de meivakantie weer open? Vanavond om 19.00 uur vertelt premier Mark Rutte in een persconferentie of en welke coronamaatregelen versoepeld worden. De deskundigen die het kabinet van advies voorzien, hebben gezegd dat kinderen weer voorzichtig naar school mogen. Grote kans dat scholen dus gedeeltelijk weer opengaan.



Op dit moment zitten 3,6 miljoen leerlingen en studenten van basis- en middelbare scholen, mbo-instellingen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen thuis, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kinderen van basisscholen doen in veel gevallen opdrachten thuis, zowel digitaal als op de computer. De leraar is per chat of mail bereikbaar voor vragen.