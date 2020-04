Politieke partijen vragen aandacht voor studenten in geldnood

Door de coronacrisis zitten veel studenten in financiële moeilijkheden. Wat kan de overheid voor hen betekenen, willen meerdere politieke partijen weten. Minister Koolmees deed gisteren geen harde toezeggingen in de Tweede Kamer.

De coronacrisis raakt veel studenten in de portemonnee. Ze werken op nulurencontracten of als uitzendkracht en zijn nu hun bijbaan kwijt. Van minister Van Engelshoven mogen studenten die krap komen te zitten meer lenen, maar daar is niet iedereen blij mee. Studentenbonden uiten hun zorgen al wekenlang en sommige instellingen zijn zelfs speciale ‘coronasteunfondsen’ voor hun studenten gestart.

Hulp

Inmiddels laten ook de politieke partijen van zich horen. Vorige week brak Rob Jetten van D66 in de Tweede Kamer een lans voor studenten die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen.

“Ze betalen hun huur en hun collegegeld, maar zijn hun normale inkomsten uit hun bijbaantje vaak kwijt en ontvangen niet het onderwijs dat ze gewend zijn”, zei Jetten. “Hoe kan het kabinet hen te hulp komen?”

Bijspringen

Ook Lisa Westerveld van GroenLinks wil meer weten over de effecten van de crisis op de financiële positie van studenten. Zevraagt minister Van Engelshoven onder meer of studenten de laatste tijd meer zijn gaan lenen (eind maart was dit nog niet het geval,meldde het HOP). Ook wil ze een overzicht van de inkomens van ouders met studerende kinderen, aangezien zij tijdens de crisis misschien financieel moeten bijspringen.

Makkelijk

De impact van de coronacrisis op de financiële positie van studenten lijkt nu beter op het politieke netvlies te staan, bleek ook gisteren tijdens een Kamerdebat over het noodpakket banen en economie.

Daar eiste de SP bijvoorbeeld dat ook studenten met tijdelijke contracten tijdens de crisis in dienst blijven. GroenLinks vroeg opnieuw aandacht voor de financiële positie van studenten. “Het is te makkelijk om te zeggen: leen maar wat bij”, zei Kamerlid Paul Smeulders.

Buikpijn

Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft “buikpijn” van de ontslagen flexkrachten die nu tussen wal en schip dreigen te vallen. Maar hij moet ook aan verwachtingsmanagement doen, zei hij gisteren tijdens het debat. Hij vindt steun voor studenten en andere “sympathieke groepen” belangrijk, maar kan voor hen op korte termijn geen aparte regelingen maken.

Desondanks gaat Koolmees op aandringen van de Tweede Kamer kijken hoe flexwerkers die niet profiteren van de huidige maatregelen uit het noodpakket, toch gecompenseerd kunnen worden. Mogelijk zullen ook studenten hier de vruchten van plukken.

