Recap week 3: het belangrijkste corona- en Avansnieuws

Week drie van de semi-lockdown zit erop. Het was een week vol overweldigend nieuws, uit binnen- en buitenland. Vol persconferenties en nieuwe maatregelen, ook geldend voor Avans. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dit zijn de belangrijkste maatregelen van de afgelopen week.

Maandag 30 maart

Al het onderwijs is nu digitaal. Hoe bevalt dat tot nu toe?

Nu de Avansgebouwen gesloten zijn, worden de meeste lessen online gegeven. Tot nu toe was dat iets voor de toekomst, iets waar plannen voor gemaakt werden. Maar de coronacrisis heeft digitaal lesgeven in een stroomversnelling gebracht. Hoe zijn de eerste ervaringen?

Komen de muren op je af? Met deze tips blijf je mentaal gezond

Want het valt niet mee om alleen thuis te zitten terwijl het nieuws over de coronacrisis je om de oren vliegt. Zes tips hoe jij niet knettergek wordt.

Dinsdag 31 maart

Aantal geplande studentenwoningen naast Avans in Tilburg wordt gehalveerd

Het hoger onderwijs ligt stil en ook de vraag naar studentenwoningen is vanwege de coronacrisis gedaald. Het gevolg daarvan is dat er in plaats van 300 maar 140 studentenwoningen komen op het grasveld van Avans in Tilburg.

Als afwisseling van al het zware nieuws! Is de nieuwste TikTok koffiehit wat? Wij testen: Koreaanse Dalgona Coffee

Het internet gaat momenteel los over de nieuwste hit op TikTok in Instagram: Koreaanse Dalgona Coffee. Met maar drie ingrediënten zou je de meest fluffytoffee-meringue-achtige topping creëren voor op je koffie/melk. Dat klinkt interessant, dus probeerden we het uit.

Woensdag 1 april

Economiedocent Avans: ‘Niemand weet hoelang de crisis gaat duren’

“De huidige crisis kan economisch erger uitpakken dan die van 2008”, stelt Joost Frencken, Avansdocent economie bij de Academie voor Veiligheid en Bestuur. Veel hangt af van de omvang en de snelheid van de maatregelen die de overheden nemen. “Gaan we in de zomer weer massaal op vakantie en zitten de terrassen vol?”

Donderdag 2 april

Thuisquarantaine: zo vermaken Avansstudenten zich

Thuiszitten in sociale isolatie. Wat doe je dan de hele dag tegen de verveling? Wij vroegen het aan Avansstudenten!

Vrijdag 3 april

Waarom stapt Avans niet over op digitaal toetsen op afstand?

Ondanks de sluiting van de gebouwen gaat het meeste onderwijs gewoon door. Maar wat te doen met alle toetsen? Die kun je studenten niet zomaar thuis vanaf de laptop laten doen. “Toetsen zijn enorm belangrijk, daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”