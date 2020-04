Recap week 4: het belangrijkste corona- en Avansnieuws

Week vier van de semi-lockdown zit erop. Het was een week vol overweldigend nieuws, uit binnen- en buitenland. Vol persconferenties en nieuwe maatregelen, ook geldend voor Avans. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dit zijn de belangrijkste maatregelen van de afgelopen week.

Maandag 6 april

Online lessen en digitale groepsprojecten: wat vinden Avansstudenten er zelf van?

Via Teams lessen volgen en vergaderen voor je groepsproject. Door de sluiting van de Avansgebouwen zijn docenten genoodzaakt hun lessen online te geven. Lukt het de studenten om achter de laptop hun koppie erbij te houden?

Studentondernemers bieden helpende hand bij financiële problemen

Studentondernemers zetten zich net als veel Nederlanders in voor de maatschappij in deze onzekere tijden. Een aantal studenten van de Avansopleiding Ondernemerschap en Retail Management (ORM) in Breda komt met creatieve initiatieven.

Dinsdag 7 april

Overheid opent de jacht op corona met apps, maar onze privacy dan?

De regering wil het coronavirus met apps bestrijden. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat streng controleren op privacy-schending. Zulke apps bestaan elders al en hebben hun nut ruimschoots bewezen. Maar er zijn ook grote zorgen over onze privacy. “Het is naïef om te denken dat de inzet van apps geen schaduwzijde heeft”, zegt Avansdocent Joep Lijnen.

Woensdag 8 april

Rookvoorzieningen Avans Den Bosch weggehaald

De Bossche Avanslocaties zijn de afgelopen dagen rookvrij gemaakt. Dat wil zeggen dat alle rookvoorzieningen weg zijn en overal rookvrij-borden zijn geplaatst. De Avanslocaties in Tilburg, Breda en Roosendaal worden komende maand rookvrij gemaakt. De locatie Hogeschoollaan is al langer rookvrij.

En, is het al 1 juni?

Klinkt nog best ver weg he, 1 juni. Hoeveel dagen nog exact? Docent Informatica Stefan van Dockum bouwde een digitale ‘scheurkalender’: www.dagentot1juni.nl.

Donderdag 9 april

Docent Han trekt tijdelijk weer zijn witte verplegerspak aan

Afgelopen vrijdag stapte Han van den Broeke, docent Health & Social work bij de Avans Academie Associate degrees, voor het eerst in zeven jaar weer het ziekenhuis binnen. Niet als patiënt of begeleider, maar als dialyseverpleegkundige. Om zijn steentje als verpleegkundige in het oosten van het land bij te kunnen dragen. “Laat mensen één dag op de IC meelopen en ze zetten die barbecue met een groep vrienden meteen uit hun hoofd.”