Recap week 5: het belangrijkste corona- en Avansnieuws

Week vijf van de semi-lockdown zit erop. Het was een week vol overweldigend nieuws, uit binnen- en buitenland. Vol persconferenties en nieuwe maatregelen, ook geldend voor Avans. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dit zijn de belangrijkste nieuwtjes, verhalen en maatregelen van de afgelopen week.

Zaterdag

Avansmailboxen stromen over met honderden mails

Dacht jij ook een rustige en Avansvrije zaterdag tegemoet te gaan? Er was geen sprake van een hack, maar van een ‘fout’ van een student. Het was zijn bedoeling om een bepaalde groep te bereiken voor zijn afstudeeronderzoek.

“Mijn oprechte excuses”, laat de student weten. “Ik wist echt niet dat dit kon gebeuren.. Ik baal hier echt enorm van en had dit echt niet verwacht. Ik heb een aantal groepen vanuit het adressenboek aangeklikt om een hogere respons te krijgen.”

Dinsdag

Avansdocent Rutger van Eijken had corona: ‘Het was alsof iemand met zijn voet op mijn keel stond’

Rutger vond de ophef rond het coronavirus eerst nog massahysterie. Maar toen werd hij zelf geveld door Covid-19. We spraken de Social Work-docent over de heftige symptomen, vier weken binnenzitten en ‘fascinerend’ menselijk gedrag in tijden van crisis.

Woensdag

Studenten kunnen ov-kaart drie maanden langer gebruiken

Nu al het onderwijs op afstand plaatsvindt, hoeven studenten niet meer op en neer te reizen naar hun hogeschool of universiteit. Ook bezoekjes aan hun ouderlijk huis worden afgeraden. Ondertussen ligt hun ov-studentenkaart te verstoffen. Daarom mogen zij er drie maanden langer mee reizen, meldt het ministerie van OCW.

Avansstudenten helpen schoolverlaters de juiste studiekeuze te maken met online platform

Voor middelbare scholieren zijn er dit jaar niet alleen open avonden, maar ook meeloopdagen komen te vervallen. Dat maakt het lastiger om te oriënteren op een vervolgstudie. Om toch een goede keuze te maken, bedachten Accountancy-studenten Gert Peters en Lars van Wijk Studiekeuzecentraal.nl, waarop studenten studiekiezers adviseren.

‘Iedereen die bij Avans werkt, vindt dat dit een A-merk is’

Op 17 april neemt Diederik Zijderveld afscheid van Avans. De vicevoorzitter van het College van Bestuur verruilt de hogeschool voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. “Avans is een mooie hogeschool met voor mij veel dierbare werkrelaties. Het is heel raar dat het laatste contact verloopt via een beeldscherm.”

Donderdag

Zo gaat Avans mailbommen in de toekomst tegen



Mailboxen van Avansstudenten werden afgelopen weekend overspoeld door honderden mails. Dat zorgde niet alleen voor veel ergernis, ook konden studenten en medewerkers daardoor intern geen mailberichten meer versturen. Om een mailbom in de toekomst te voorkomen, kunnen studenten nog maar vijftig mensen tegelijk mailen.

Avansstudent Puk Steenbrink kreeg corona maar studeerde tóch af met een negen

Corona sloop binnen in het gezin van Avansstudent Puk Steenbrink. Zijn vader kwam door het virus in het ziekenhuis te liggen en zelf denkt hij het ook gehad te hebben. Ondanks de rumoerige periode studeerde de Human Resource Managementstudent vorige week online af met een negen.

Vrijdag

Eenmalige uitkering van maximaal 200 euro netto voor medewerkers Avans Hogeschool

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool heeft besloten Avansmedewerkers eenmalig een tegemoetkoming uit te keren. Het gaat om een bedrag van maximaal 200 euro netto uitgaande van een fulltime aanstelling. Als tegemoetkoming voor eventuele kosten die worden gemaakt tijdens het thuiswerken tot op zijn minst 1 juni.