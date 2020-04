Recensie: Netflix flikt ’t weer met de bizarre en superverslavende serie Tiger King

Amerikaanse tokkies, tijgers, polygamie en bizarre moordcomplotten, de nieuwe docuserie Tiger King heeft het allemaal. Online raken mensen niet uitgepraat over deze freakshow. Kijk twee afleveringen en je begrijpt waarom.

In Tiger King (7 afleveringen in totaal) volgen we een aantal Amerikanen met een extreme fascinatie voor exotische katachtigen. Centraal staat de zelfbenoemde koning van de tijgers, Joe Exotic. Een schietgrage redneck met megalomane trekjes, geblondeerd haar, een pornosnor, een matje en blitse kleding. Hij is getrouwd met meerdere mannen en kroelt graag met zijn tijgers.

Plotwendingen

Joe Exotic voert een eeuwig durende strijd met een andere maffe, kleurrijke tijgerfreak, Carole Baskin. In de serie presenteert zij zichzelf als redder van katachtigen in gevangenschap. Ze doet er alles aan om Joe Exotic aan de schandpaal te nagelen, terwijl ze zelf net zo goed tijgers in kooien houdt en daar grof geld mee verdient. Langzaam zien we hoe de ruzie tussen de twee het kookpunt bereikt. Elke aflevering kent rare plotwendingen en is verrijkt met kleurrijke, soms gestoorde, bijfiguren die je zo gek niet kunt verzinnen.

Ergens halverwege de derde aflevering omschrijft zo’n bijfiguur de rariteiten heel treffend: It’s a crazy comedy between two exotic animal owners. En dat is precies wat het is. Enig minpuntje: sommige afleveringen zijn te uitleggerig en daardoor langdradig. Tiger King had met gemak korter gekund. Maar wie genoot van series zoals Don’t Fuck with Cats en Wild Wild Country, mag dit pareltje absoluut niet missen.