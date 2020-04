Recept: overheerlijke perzik-frambozentaart met hazelnoten

Bakken is in deze quarantainetijden een vorm van bezigheidstherapie. Met Pasen om de hoek heb je een mooie reden om een feestelijke taart te bakken. Wat dacht je van een perzik-frambozentaart? Dit recept komt uit het kookboek Simpel van Ottolenghi en hij is werkelijk verrukkelijk!

Verwarm de oven tot 170 graden. Doe bakpapier over een springvorm en vet het bakpapier in met olie. Doe de perziken (uit blik) in een kom met 150 gram frambozen en een eetlepel suiker. Hussel alles door elkaar en zet de kom opzij. Mix de hazelnoten 1 minuut in een keukenmachine tot ze grofgemalen zijn. Als je geen keukenmachine hebt, hak ze dan zo fijn mogelijk. Zet opzij. Doe de overgebleven suiker met de boter in een kom. Je kunt een staafmixer gebruiken om alles glad te kloppen. Als je die niet hebt, smelt de boter dan in een pakketje en roer alles door elkaar met een vork. Klop of roer tot het glad en goed gemengd is en klop of roer dan geleidelijk de eieren erdoor. Voeg de fijngehakte hazelnoten met bloem, bakpoeder en zout toe en blijf rustig mixen tot het een glad beslag is. Giet het beslag in de voorbereide springvorm en schik de perzikstukjes en de frambozen erop.

Bak de taart in ongeveer 70 tot 80 minuten in de oven en dek de bovenkant na 30 minuten af met aluminiumfolie zodat hij niet te donker wordt. Haal de taart uit de oven en laat hem een tijdje afkoelen voor je hem uit de vorm haalt. Verdeel de overgebleven 50 gram frambozen op het midden van de taart en serveer hem.

VOOR 10 PERSONEN

2 theel. zonnebloemolie

2 flinke perziken, pitten verwijderd, helften in 1½ cm dikke parten gesneden (340 g)

200 g frambozen

320 g fijne kristalsuiker

125 g blanke hazelnoten

200 g boter, op kamertemperatuur

3 grote eieren, losgeklopt

125 g bloem

1½ theel. bakpoeder

¹∕ 8 theel. zout

