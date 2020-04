Student in gelukkigste land ter wereld: ‘Ik heb de indruk dat niemand last heeft van stress’

De meeste Avansstudenten die voor hun minor of stage in het buitenland waren, zijn inmiddels huiswaarts gekeerd. Maar een enkeling kiest ervoor om te blijven. Bijvoorbeeld Remmert Kloppenburg, derdejaars Commerciële Economie bij Avans in Breda. Ondanks de dringende oproep van Avans, blijft de student in Lahti, een stad in het zuiden van Finland.

Sinds wanneer ben je in Lahti?

“Begin januari kwam ik voor mijn minor Business naar deze stad. De universiteit is nu al twee weken gesloten. Ook hier volgden de maatregelen elkaar in ijltempo op.”

Hoe gaat het met je?

“Met mij gaat het goed, al zien mijn dagen er allemaal hetzelfde uit. De situatie is hier minder dramatisch dan in Nederland. Finland heeft minder besmettingen en doden dan Nederland. Bijna allemaal in hoofdstad Helsinki. Die stad is sinds een paar dagen ook in volledige lockdown.”

Waarom ben je nog niet teruggekomen?

“Ik heb na overleg met mijn ouders besloten om te blijven. Zij staan volledig achter mijn beslissing. In Nederland zou ik de hele dag in huis moeten zitten. Hier heb ik iets meer bewegingsvrijheid. En omdat ik in een studentenappartement woon, is het voor mij makkelijk om aan school te werken met huisgenoten. We motiveren en helpen elkaar.”

Hoe is de sfeer in Finland?

“De stemming is niet wat het geweest is. Voor corona toesloeg, gingen we iedere woensdagavond stappen. Maar de kroegen zijn nu logischerwijs gesloten. Overigens heb ik niet het idee dat Finnen voorzichtiger zijn geworden. De anderhalvemeterregel lijkt hier niet echt een ding. In de rij bij de kassa staat iedereen dicht op elkaar, dat vind ik op zijn zachtst gezegd apart.”

Hoe was het leven in Finland, voordat corona door de poorten macheerde?

“De eerste paar weken waren wennen. Alles was nieuw voor me, ik woon ook voor het eerst op mezelf, dus deze hele periode is een sprong in het diepe. En daarbij: Finnen zijn vrij introvert. Je merkt dit heel erg op openbare plekken. Het is een stil land. Na die eeste weken werd het erg leuk. Het scheelt dat hier ook veel internationals zitten. Ik trek op met studenten van allerlei verschillende nationaliteiten.”

Waarom koos je eigenlijk voor Finland?

“Ik wilde hoe dan ook naar het buitenland om mijn Engels te verbeteren en om op mijzelf te wonen. Ik hoorde van Veronique de Jong (internationaliseringscoördinator, red.) goede verhalen over de universiteiten en het studentenleven in Finland. Van een student die vorig jaar in Lahti is geweest, hoorde ik ook alleen maar positieve verhalen. Dat heeft mij over de streep getrokken.”

Wat kenmerkt Finland?

“De rust en leegte hier. En ik heb de indruk dat niemand last heeft van stress. Een voorbeeld: een van de eerste keren dat ik hier de bus pakte naar mijn appartement, kwam die bus te laat. Ik begon me te ergeren, zoals we dat in Nederland doen als openbaar vervoer te laat komt. Maar hier lijkt het niemand wat uit te maken. Die kalmte illustreert volgens mij de Finse mentaliteit. En Finnen zijn heel gereserveerd. Je kunt leuk met ze praten, maar het initiatief moet wel van jou komen.”

Finland is het land waar experts het meeste geluk ter wereld waarnemen, merk jij dat ook?

“Ik denk dat mensen hier heel gelukkig kunnen leven, maar dan in besloten kring. Er is veel natuur, er zijn weinig mensen en amper zaken om je zorgen over te maken. Maar door die leegte ligt eenzaamheid op de loer.”

