Studenten Social Work maken creatieve filmpjes voor Bossche basisschoolkinderen

In de weer met gel, karton en knopen. Studenten van de Academie voor Sociale Studies maken creatieve filmpjes voor kinderen in de Bossche wijk de Kruiskamp. Via social media verspreiden ze de filmpjes in de hoop ouders tijdens het thuiswerken te ontlasten.

“Door het coronavirus kunnen we niet meer de wijk in”, legt Jenny Lenaers uit. Ze zit samen met mede-eerstejaars Jasmijn van den Reek en Jetske Verbeten en tweedejaars Made Langendijk en Carlijn Mutsaers in een leergemeenschap. Studenten Social Work, uit verschillende leerjaren, werken in de leergemeenschap samen in de praktijk aan een opdracht van maatschappelijke waarde. “Voor alles stil kwam te liggen hielden we inloopspreekuren en knutselmiddagen voor kinderen.”

De studenten weten dat de meeste ouders vanuit huis moeten werken. “En dat kan soms best lastig zijn als ze hun kinderen moeten helpen met schoolwerk of hen moeten vermaken. Om ze te ontlasten, kunnen hun kinderen zelfstandig filmpjes kijken en aan de gang.”

Eigen spel maken

In het eerste filmpje leren kinderen hoe je een eigen spel kan maken met een stuk karton, reepjes gekleurd papier, haargel en knopen. “Naast knutselfilmpjes leggen we kinderen ook het belang van fruit eten en handen wassen uit”, vertelt Jenny.

Momenteel worden de filmpjes geplaatst op Ons Buurtje en de eigen Facebookpagina Studenten ASH. De studenten hopen dat het ook kinderen buiten Den Bosch bereikt. “Het zijn laagdrempelige filmpjes, waardoor ze breed inzetbaar zijn. Hopelijk worden ze veel gedeeld via social media, zodat kinderen en ouders uit heel Nederland er profijt van hebben.”