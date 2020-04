‘Studentenhuizen zijn ook een huishouden’

Foto: Flickr/J. de Graaf

Geef studenten geen boete als zij met hun huisgenoten buiten zitten, zeggen studentenbonden. Voor studentenhuizen zouden dezelfde regels moeten gelden als voor gezinnen.

Zolang de coronacrisis voortduurt, gelden er strenge regels, binnen en buitenshuis. Wie zich bijvoorbeeld met drie of meer personen op straat begeeft zonder anderhalve meter afstand te houden, krijgt een boete.

Boetes

Tenzij je samen een huishouden vormt. Want dan zit je thuis immers ook al dicht op elkaar, redeneert de overheid. Maar hoe zit het met studenten die samen in één huis of op dezelfde eenheid wonen? Zij worden niet als huishouden aangemerkt, hoewel ze vaak ook dicht op elkaar leven en zelfs keukens en badkamers delen.

En dat leidt tot verwarring. Vorige week kregen zeventien bewoners van studentencampus Uilenstede in Amstelveen een boete omdat zij samen buiten zaten. Ook voor de deur van een Utrechts complex werden groepjes ‘samenscholende’ studenten opgebroken door de politie.

Dezelfde wc-bril

Maar in welk opzicht verschilt een studentenhuis van een gezin? Die vraag stellen de Utrechtse studentenvakbond VIDIUS en huurderskoepel BoKS in een brief aan burgemeester Jan van Zanen. Ze uitten hun zorgen over hoe studenten zich in een huis met vijftien bewoners, krappe gangen en gedeelde ruimtes aan de landelijke regels kunnen houden.

De politie heeft laten weten dat studenten ook binnenshuis afstand van elkaar moeten houden en desnoods maar ‘op hun kamer’ moeten gaan zitten, melden de briefschrijvers. “Maar in een huis waar je op dezelfde wc-bril zit, doucht in dezelfde badkamer en je tanden poetst voor dezelfde spiegel is dat onmogelijk.” De overheid zou alle vormen van samenwonen daarom op dezelfde manier moeten behandelen, schrijven ze.

Ongelijk

Dat studentenhuizen moeten worden aangemerkt als huishouden, vindt ook de Amsterdamse studentenunie ASVA. “Er moet vooral een duidelijk, landelijk beleid komen”, zegt voorzitter Emma Hilde Fuchs. “Want nu is het aan de gemeentes zelf om te bepalen hoe zij met de regels omgaan. Hierdoor ontstaan ongelijke situaties, waarbij studenten in de ene gemeente wel samen in een keuken mogen koken en in de andere niet.”