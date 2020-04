Studentondernemers Avans komen met videowenskaart

Foto: Wishvid

Vier Avansstudenten Ondernemerschap en Retail Management komen met Wishvid, een videoboodschap in een fysieke kaart waarmee je vrienden, familie en andere dierbaren kunt verrassen. Handig in tijden van sociale isolatie, maar dat was niet per se de insteek.

Via de webshop upload je een eigengemaakte video met een persoonlijk bericht. Vervolgens kies je een design en wordt jouw boodschap omgetoverd tot een fysieke kaart. Deze kaart, die iets dikker is dan de gemiddelde kaart, valt een paar dagen later bij de geadresseerde op de deurmat. Leuk voor Moederdag, verjaardagen of die opa en oma die je nu even niet mag bezoeken.

Langzaam op gang

“Het is toch apart om nu je verjaardag te vieren zonder dat iedereen erbij kan zijn”, aldus Mike Meeusen, een van de studentondernemers. “We wilden inspelen op iets waar mensen wat aan hebben. Om toch een beetje uit de droevige periode te komen”, voegt hij toe.

Het idee van een videokaart is niet per se nieuw. “Het wordt al gebruikt bij beursuitnodigingen en brochures van bedrijven. Maar op het gebied van particuliere kaarten is er nog weinig concurrentie”, vertelt Mike. Half maart lanceerden ze de website en vanaf 20 april worden de eerste videokaarten verzonden. “De eerste week kwam het wat langzaam op gang. Maar nu we steeds dichter bij de 20 april komen, beginnen de bestellingen echt binnen te druppelen”, voegt hij toe.

Bruiloften, diploma’s en babyboom

Ondanks dat de boodschap van samenbrengen voor deze tijd heel toepasselijk is, laat Mike wel weten dat ze gewoon doorgaan na de coronacrisis. “De langetermijnvisie was er al. Het is dan ook onze intentie om het groter te laten worden.” Volgens hem kan dat omdat de ontwerpen algemeen genoeg zijn. “Er komen ook veel leuke nieuwe dingen aan. Zo denken we aan Vaderdag, uitgestelde bruiloften aan het eind van de zomer en geslaagden die nu bijvoorbeeld een echte diploma-uitreiking moeten missen. Mijn eigen favoriet zijn de geboortekaartjes die het over een maand of negen nog wel eens goed zouden kunnen doen bij een eventuele babyboom”, besluit hij.