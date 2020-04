Studentondernemers bieden helpende hand bij financiële problemen

Foto: Pixabay

Studentondernemers zetten zich net als veel Nederlanders in voor de maatschappij in deze onzekere tijden. Een aantal studenten van de Avansopleiding Ondernemerschap en Retail Management (ORM) in Breda komt met creatieve initiatieven.

ORM-studenten Mark van Rijsbergen en Roy van den Berg van EventCoin denken om nu hun festivalmunten-business stil ligt. Derdejaars Mark loopt stage bij zijn eigen bedrijf en wilde de festivals ondersteunen waar ze normaal mee samenwerken en die nu in onzekerheid zitten. EventCoin is een soort betaalsysteem in de vorm van een app waarbij bezoekers van een evenement heel makkelijk online munten kunnen kopen en uitgeven.

Risico wegnemen

“Wij denken dat we festivals het beste kunnen helpen door het risico van een betaalsysteem weg te nemen”, zegt Mark. Organisaties kunnen al in zee gaan met EventCoin en bezoekers kunnen dan ook al munten kopen. Afgezien van de transactiekosten hoeft het evenement pas iets te betalen als het ook daadwerkelijk doorgaat. “Op die manier hebben de festivals al wel een cashflow”, voegt hij toe. Mark geeft ook aan dat de contactloze manier van betalen veel voordelen oplevert op het gebied van hygiëne; iets wat straks natuurlijk belangrijk is. EventCoin heeft hun initiatief al aan verschillende evenementen voorgelegd.

Instapwoning

Studentondernemer Max Ouwejan wil mensen helpen die in de financiële problemen komen door de coronacrisis. Hij richt zich op particulieren die een huis tot 200.000 euro hebben met overwaarde op hun huis. Zijn idee is dat investeerders deze overwaarde op hele korte termijn overnemen in ruil voor cash.

Met zijn business in onroerend goed heeft hij een groot netwerk aan investeerders. Hij biedt met zijn bedrijf Instapwoning een dienst aan woningbezitters om hun woning in te ruilen of te verkopen aan hem waardoor zij ook de mogelijkheid hebben om die woning terug te huren.