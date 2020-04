Thuisquarantaine: zo vermaken Avansstudenten zich

Foto: Pixabay

Thuiszitten in sociale isolatie. Wat doe je dan de hele dag tegen de verveling? Wij vroegen het aan studenten van Avans!

1. Gewoon doorwerken aan school of stage

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Tja. Deadlines halen, afstuderen, scripties schrijven: voor veel studenten gaat het allemaal gewoon door. “Urenlang wachten op reactie van docenten en hopen dat ze je willen helpen”, aldus Kenneth, die het online werken drie keer niks vindt.

2. Bingewatchen

Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay

“Friends bingen”, zegt Rafke. Ze is vast niet de enige die Friends of een andere favoriete show voor de vijfhonderderdste keer gaat terugkijken. Natuurlijk zijn er ook genoeg nieuwe series, films en documentaires te vinden! Tiger King, iemand?

3. Het huishouden

Afbeelding van Michal Jarmoluk via Pixabay

Als je toch thuis zit, kun je net zo goed nuttig aan de slag gaan. Of ja, sommige studenten lijken dat te denken. Zorg er nou bijvoorbeeld een keer voor dat je kamer écht goed gepoetst is. Misschien kan die gemeenschappelijke keuken in je studentenhuis ook wel eens flink opgeruimd worden.

4. Gamen

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Gamen is de perfecte manier om even lekker in een andere wereld te stappen. Naast spellen waar je zombies neerschiet, zijn er natuurlijk ook genoeg vreedzame games. Bijvoorbeeld de nieuwe Animal Crossing: New Horizons. Super ontspannend!

5. Even rustig aan doen

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Laten we eerlijk zijn, niet iedereen hoeft druk bezig te zijn en sommige mensen vinden het juist heerlijk dat ze nu even kunnen ontspannen. Slapen is dan ook een populaire bezigheidstherapie onder veel studenten.

6. Creatief bezig zijn

Afbeelding van bodobe via Pixabay

Veel studenten gaan thuis creatief aan de slag. Zo schildert Lola een surfboard en kleurt Madelief lekker in haar kleurboeken. “Heel ontspannend!”, zegt ze.

7. Uitleven in de keuken

Afbeelding van Дарья Яковлева via Pixabay

Eten, wie houdt er niet van? Veel studenten zijn als echte hobbychefs al flink aan het koken en bakken geslagen. Weinig ervaring in de keuken? Pak nu je kans! Bijvoorbeeld met de hippe Dalgona Coffee. Tijd genoeg in ieder geval.

8. Toch naar buiten?

Ondanks de maatregelen is het natuurlijk niet helemaal verboden om naar buiten te gaan. Zo gaat Carlijn vooral lekker lopen met haar hond of een beetje skeeleren. Dat kwartiertje dat je normaal naar school fietst, zou je nu prima als ontspanning kunnen doen.