Tina Hoogstraaten benoemd tot directeur Academie voor Gezondheidszorg

Tina Hoogstraaten is de nieuwe directeur van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ). Ze komt van ROC Zadkine in Rotterdam waar ze directeur is van het Gezondheid, Welzijn en Sport College.

Hoogstraten studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Rotterdam en begon haar carrière in de jeugdzorg. Daar was ze pedagogisch medewerker en vervolgens afdelingscoördinator. In 2007 stapte ze over naar het onderwijs, waar ze werkte als opleidingsmanager bij Inholland. Na het behalen van de master Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht ging ze aan de slag als directeur bij ROC Zadkine.

Het College van Bestuur van Avans zegt terug te kijken op een mooi traject waarin de gesprekken van de benoemings- en adviescommissie met de kandidaten in een digitale omgeving plaatsvonden. Afsluitend werd een ‘klikgesprek’ op locatie gevoerd.

Verkenning

Aan de sollicitatieprocedure ging een verkenning vooraf, die is uitgevoerd door Gabrielle Leijh (directeur ASH). Het CvB wilde onderzoeken op welke wijze de vacature, die ontstond door het vertrek van Hedzer Schotsman, het beste ingevuld kon worden. Daaruit volgde de conclusie dat het in dit stadium belangrijk is om een nieuwe directeur aan te stellen.

Hoogstraaten start 17 augustus. Tot die tijd blijft Sabine van Gent waarnemend directeur van de academie.