Tips aan studentenhuizen: ‘Beschouw je date als gewone bezoeker’

De ernst van de coronacrisis is nog niet in alle studentenhuizen doorgedrongen, meent de Landelijke Kamer van Verenigingen. Zij geeft daarom extra adviezen, bijvoorbeeld over reizen naar het ouderlijk huis en prille liefde in tijden van corona.

Nu het coronavirus om zich heen grijpt, moet iedereen zijn gezond verstand gebruiken en zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Dat geldt natuurlijk ook voor studentenhuizen, al is er soms toch onduidelijkheid.

Dat is de Landelijke Kamer van Verenigingen, waarbij 48 studentenverenigingen zijn aangesloten, niet ontgaan. In overleg met het RIVM geeft de LKvV daarom een aantal aanvullende adviezen speciaal voor verenigings- en studentenhuizen.

Verveling

In de meeste studentenwoningen gaat het echt heel goed, stelt praeses Yorick van der Heiden. “Maar we hoorden van onze leden dat er ook huizen zijn waar studenten toch iets losser omgaan met de regels. Sommige van hen denken: ons overkomt toch niets, wij behoren niet tot de risicogroep.”

De LKvV wijst haar leden daarom niet alleen op de bestaande richtlijnen, maar voegt ook wat nieuwe adviezen toe. Een daarvan is om het reizen naar het ouderlijk huis zoveel mogelijk te beperken. Nu veel studenten verplicht thuis zitten, slaat de verveling toe, weet Van der Heiden. “Sommige studenten wisselen daarom hun verblijven af.”

En dat is juist niet de bedoeling. “Het maakt niet uit of je voor je studentenhuis of je ouderlijk huis kiest, maar blijf zoveel mogelijk op één plek.”

Samenwonen

De LKvV waagt zich met haar adviezen ook op het terrein van de liefde. “Veel studenten zijn aan het daten of hebben een beginnende relatie”, zegt Van der Heiden. “Het is natuurlijk fijn als je elkaar ook tijdens twee maanden sociale isolatie nog wel kunt blijven zien.”

Probeer daarbij zoveel mogelijk in één van de twee huishoudens te wonen, adviseert de LKvV. En beschouw die persoon als onderdeel van dat huishouden.

Worden studenten met deze maatregel niet gedwongen tot vroegtijdig samenwonen? “Zo zou je het kunnen zien”, geeft Van der Heiden toe. “Maar als de relatie daarvoor nog te pril is, beschouw je date dan als een gewone bezoeker en houd anderhalve meter afstand.”

Afspraken

Het is in deze tijden van crisis hoe dan ook belangrijk dat huisgenoten onderling duidelijke afspraken maken over bezoek, vindt de LKvV. “Op die manier voorkom je meningsverschillen”, zegt Van der Heiden. “En iedereen moet zich thuis prettig kunnen voelen.”