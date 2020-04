Waarom stapt Avans niet over op digitaal toetsen op afstand?

Illustratie: Daan van Bommel

Ondanks de sluiting van de gebouwen gaat het meeste onderwijs gewoon door. Maar wat te doen met alle toetsen? Die kun je studenten niet zomaar thuis vanaf de laptop laten doen. “Toetsen zijn enorm belangrijk, daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”

De vraag hoe gaan we toetsen, houdt alle hoger onderwijsinstellingen momenteel bezig. Eky Fioole zit namens Avans in de expertgroep van SURF, de vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

“Bij digitaal toetsen wordt vooral gekeken naar de veiligheidrisico’s, maar er speelt veel meer. Je moet ook denken aan de privacy van studenten en de opslag van gegevens. De techniek van digitaal toetsen is echt niet zo spannend, het gaat om de regelgeving daaromheen”, zegt Fioole.

Het crisisteam van Avans heeft een beslisboom opgesteld die docenten moet helpen bij de keuze voor toetsing. “Het is belangrijk dat opleidingen zelf een afweging kunnen maken.”Hoe het nu verder gaat met de toetsen krijgt iedere student via de eigen opleiding te horen.

Geen overhaaste beslissingen

Fioole pleit vooral om geen overhaaste beslissingen te nemen. “Toetsen zijn enorm belangrijk, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van je onderwijs en de diploma’s. Die moet gewaarborgd blijven. Daarom is het beter om nu toetsen op te schuiven tot de gebouwen weer open zijn. We zijn de techniek van digitaal toetsen nog aan het ontwikkelen. Dat moet je zorgvuldig doen. Als je dit nu in gaat zetten, gaat het ten koste van de kwaliteit.”

Daarom is het ook zo belangrijk om de examencommissies goed te bevragen als je voor een alternatieve toetsvorm kiest. “Je kunt beter nu te veel vragen stellen, dan dat je over een aantal maanden een toets opnieuw moet laten doen. Wat opleidingen nu wel kunnen doen is formatief toetsen. Dan hebben studenten een idee van waar ze staan met hun kennis.”

“We moeten ook goed blijven kijken naar de studeerbaarheid. Je moet, als de gebouwen weer opengaan, studenten niet overladen met tentamens.”