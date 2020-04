Waneer kan ik weer naar de bioscoop? En andere prangende vragen over de coronacrisis

Illustratie: Daan van Bommel

Dit artikel wordt regelmatig ververst. Heb je ook een vraag? mail dan naar Punt@avans.nl.

Ik ben onderhand wel uitgekeken op Netflix en wil weer eens een film in de bioscoop zien. Is dat binnenkort weer mogelijk?

“Als dit virus voorbij is, zullen heel veel dingen anders zijn”, zo waarschuwt epidemioloog Marc Bonten in de Volkskrant. “Want maak niet de fout te denken dat het weer hetzelfde zal worden als in januari.” Dat zal gelden voor horeca, kantoortuinen en ook bioscopen zo schetst het artikel. Mogelijk gaan bioscoopzalen twee stoelen leeg houden tussen bezoekers of moet je bij de ingang je postcode laten zien omdat de bioscoop alleen nog bezoekers uit de eigen regio toelaat. Op 21 april geeft het kabinet een persconferentie over mogelijke verlening of versoepeling van de maatregelen. Ga er maar vanuit dat je nog tot juni opgescheept zit met Netflix.

Ik kan niet werken door de coronacrisis. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Veel studenten geven aan dat ze hun inkomen verloren zijn. Voor de meesten gloort er hoop: het kabinet heeft de geldkraan flink opengedraaid. Zo is er het noodfonds waarmee werkgevers tegemoetgekomen worden voor het doorbetalen van werknemers die door de crisis niet kunnen werken. De werkgever moet de volledige loon zelfs doorbetalen aan de werknemer, maar wordt daar voor 90 procent in gecompenseerd door de overheid. Feitelijk betaalt de baas dus maar 10 procent van dat inkomen.

Krijg je niet doorbetaald omdat je werkgever geen gebruik maakt van deze regeling, dan moet je als werknemer in gesprek gaan met je baas en hem of haar wijzen op de regeling. Bron: LSVB en Rijksoverheid.

En hoe zit het als ik een 0-urencontract heb, of als ik oproepkracht ben?

De tegemoetkoming in de loonkosten vanwege het coronavirus geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten of mensen met een 0-uren contract. Voor oproepkrachten geldt meestal dat je recht hebt op het gemiddelde inkomen van de afgelopen 12 maanden. Als je niet wordt opgeroepen en geen loon krijgt, kun je mogelijk nog een WW-uitkering aanvragen. Heb je geen recht op WW, dan heb je waarschijnlijk recht op bijstand. Bron: Rijksoverheid.

Ik stond op het rooster, maar vanwege de crisis haalde mijn baas me plots van het rooster af. Mag dat?

Officieel mag dat niet. Als de werkgever binnen vier dagen voordat je moet werken het rooster wijzigt, dan heb jij recht op doorbetaling van de oorspronkelijke uren in het rooster. Bron: LSVB.

Ik heb een sportabonnement bij BRESS in Breda, maar nu betaal ik voor niks. Wat zijn mijn rechten?

“Gezien deze uitzonderlijk en voor iedereen nieuwe situatie, zijn wij nu aan het kijken wat de mogelijkheden zijn”, vertelt een medewerker van BRESS. De sportinstelling belooft voor 6 april met een inhoudelijk reactie te komen. “We snappen we dat het een vervelende situatie is, maar vragen onze leden om toch nog geduld te hebben”, vult hij aan. Een rondgang langs andere sportscholen leert ons dat veel vestigingen het abonnement verlengen voor de periode waarin de klant niet kan sporten.

Het antwoord op veel Avansgerelateerde vragen vind je op deze pagina.

