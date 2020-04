Zo blijven topsportende Avansstudenten fit: cardio, hardlopen en gooien in de achtertuin

Zaalvoetballer Dennis van den Eijnden

Ook topsporters die aan het trainen waren voor een belangrijk toernooi, moeten nu hun schema omgooien en vooral binnen blijven. Avansstudenten Dennis van den Eijnden (zaalvoetbal), Raf Cocu (honkbal) en Martijn van de Ven (judo) vertellen hoe ze daarmee omgaan.

De Bossche student Bedrijfskunde Dennis van den Eijnden speelt zaalvoetbal in de eredivisie en de Nederlandse selectie. Alles ligt stil, vertelt hij. Dennis heeft van zijn club FC Eindhoven Futsal en van het Nederlands zaalvoetbalteam een trainingsprogramma gekregen om fit te blijven, dat bestaat uit cardio en oefeningen voor kracht en core stability.

“Op dit moment ligt niet alleen de eredivisie zaalvoetbal stil, maar ook de eventuele play-offs voor het landskampioenschap zijn twijfelachtig geworden”, vertelt Dennis. Het hangt van de UEFA af of de competitie nog hervat wordt of dat dit seizoen niet meer uitgespeeld wordt. “Het stoppen van de competitie heeft consequenties voor de deelname aan Europese competities. Het is afwachten wat de UEFA besluit.”

Judoka Martijn van de Ven (links)

Hardlopen

Judoka Martijn van de Ven werd in 2018 Nederlands kampioen en vorig jaar behaalde hij de tweede plaats bij de European Cup in Dubrovnik. Op dit moment bereidt hij zich voor op het EK in november. Hij probeert zo fit mogelijk te blijven en gebruikt daarvoor een schema voor kracht en conditie dat het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) voor hem heeft gemaakt. Ook loopt hij om de dag hard.

“Meerdere EK-kwalificaties gaan niet door”, vertelt Martijn. “Daardoor wordt het veel moeilijker om mezelf voor het EK te kwalificeren. Ook zou ik samen met de A-ploeg trainen om hen te helpen in aanloop naar de Olympische Spelen.”

Achtertuin

Het uitstellen van de Olympische Spelen raakt ook honkballer Raf Cocu. Hij speelt bij Twins in Oosterhout en trainde met het Nederlands team voor het olympisch kwalificatietoernooi. De pitcher traint nu vooral in zijn eigen achtertuin. “Verder spreek ik weleens met teamgenoten en oud-teamgenoten af om wat te gooien om zo mijn arm in shape te houden. Af en toe ga ik met mijn vader trainen zodat ik kan blijven gooien.”

Honkballer Raf Cocu (links)

Niet kunnen trainen betekent in veel gevallen meer tijd voor school. “In principe heb ik mijn topsport altijd goed kunnen combineren met mijn studie, dat is nu niet heel anders”, zegt Dennis. “Op dit moment ben ik aan het afstuderen, daar heb ik nu wel iets meer tijd voor. Maar het coronavirus maakt dat niet bepaald prettiger. Ik doe namelijk onderzoek bij de spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Al komt dat uiteindelijk ook wel goed.”

Inhalen

Raf, student Ondernemerschap en Retail Management in Breda, had zijn studie op een laag pitje gezet. “Ik ben nu wel meer met school bezig, maar focus me nog steeds erg veel op het honkballen.” HBO-Rechtenstudent Martijn focust zich juist helemaal op zijn opleiding nu. “Ik richt me op het inhalen van gemiste tentamens en het bijwerken voor komende tentamens.”

Of de sporters op korte termijn weer op de mat of het veld staan, is nog onduidelijk. “NOC*NSF is leidend bij ons en daardoor starten wij sowieso niet voor 1 juni”, zegt Martijn. In het honkbal ligt er vanuit de bond een plan voor het weer oppakken van de competitie. Raf: “Zodra de sportclubs worden vrijgegeven krijgen we drie weken de tijd om ons voor te bereiden op het seizoen. Dat gaat dan meteen van start, maar hoe het er verder uit gaat zien weten we nog niet.”