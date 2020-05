Aftellen tot 1 juni: waar blijven de nieuwe studenten?

Illustratie: Daan van Bommel

Vooralsnog hebben zich minder nieuwe studenten aangemeld dan vorig jaar om deze tijd. Maar de deadline is nog niet verstreken en tot die tijd houden de universiteiten en hogescholen goede moed. “We denken dat de piek nog moet komen.”

Universiteiten en hogescholen zijn druk bezig om het aankomend studiejaar voor te bereiden. Dat een deel van het onderwijs online zal plaatsvinden en de rest op anderhalve meter afstand, lijkt onvermijdelijk. Maar zitten nieuwe studenten daar wel op te wachten?

Zwevende kiezers

Sommige instellingen melden deze week fors lagere aanmeldcijfers dan vorig jaar. In Wageningen bijvoorbeeld hebben zich op dit moment 12 procent minder nieuwe bachelorstudenten gemeld, weet universiteitsblad Resource.

Bij de Hogeschool Rotterdam was het aantal gewogen aanmelders op 4 mei zelfs 23,8 procent lager dan op hetzelfde meetmoment in 2019, meldt Profielen. Een woordvoerder van het college van bestuur vermoedt dat er nog veel “zwevende kiezers” zijn.

Daling

Dat zou kunnen, want ook landelijk is een daling zichtbaar. Bij universiteitenvereniging VSNU stond de teller op 11 mei op 91 duizend nieuwe bachelorstudenten: 2,5 procent minder dan in dezelfde kalenderweek vorig jaar.

Bij de hogescholen is het verschil groter. Daar hebben zich tot 4 mei ruim 121 duizend studiekiezers aangemeld voor een bachelor,rapporteert hun koepelvereniging. Dat aantal is 9,5 procent lager dan in diezelfde week in 2019. Vooral de Nederlandse aanmelders (11,2 procent minder dan vorig jaar) blijven achter.

Toch maakt de Vereniging Hogescholen zich vooralsnog geen zorgen. “Normaal gesproken zien we vlak voor de deadline een enorme stijging in het aantal aanmeldingen”, zegt woordvoerder Eva Kloosterman. “We denken dat die piek nog moet komen.”

Vanwege corona is de aanmelddeadline dit jaar een maand verschoven, van 1 mei naar 1 juni. Kijken naar de cijfers van precies een jaar geleden is daarom appels met peren vergelijken, zegt Kloosterman. “Het zou logischer zijn om de huidige aantallen te vergelijken met die van half april vorig jaar, twee weken voor de aanmelddeadline.”

1-juni effect

Uit navraag blijkt dat zich vorig jaar op 15 april zo’n 105 duizend nieuwe hbo-bachelorstudenten hadden aangemeld. In de drie weken die daarop volgden, kwamen daar nog eens bijna 30 duizend aanmeldingen bij. De kans bestaat dus dat studiekiezers ook dit jaar massaal een eindsprint inzetten.

Ook volgens de VSNU is het nog too soon to tell. “De aanmeldingen verlopen heel anders dan in voorgaande jaren”, zegt woordvoerder Bart Pierik. “Dat maakt het lastig om er een vinger achter te krijgen. Zijn er echt minder aanmeldingen of is er sprake van een 1-juni effect?” De cijfers fluctueren ook. Vorige week stonden de universiteiten nog 3,9 procent in de min.

Jaartje backpacken

Voorlopig blijft het dus koffiedikkijken en wachten op de laatste aanmelders. Nederlandse jongeren die voor het komende jaar al een tussenjaar hadden gepland, zullen hun plannen wellicht nog omgooien. Een recordaantal studenten ging vóór de coronacrisis een jaartje backpacken of werken, maar dat zal nu niet erg aantrekkelijk zijn. Dat kan nog heel wat inschrijvingen opleveren.

Rest ten slotte de vraag of de internationale studenten die zich hebben aangemeld, daadwerkelijk komen opdagen. Internationaliseringsorganisatie Nuffic was hier begin april nog somber over.