Avans doet dringende oproep: maak geen plannen voor minor of stage buiten Europa!

Illustratie: Daan van Bommel

Slecht nieuws voor wie komend studiejaar een minor of stage buiten Europa wilde volgen. Avans vraagt studenten met klem om nu geen plannen te maken een verblijf buiten de Europese grenzen.

De hogeschool acht de risico’s voor een verblijf buiten Europa te groot en vreest bijvoorbeeld dat studenten niet meer terug kunnen keren als er toch een lockdown komt. Daar komt bij dat de gezondheidszorg in sommige landen te wensen laat en bovendien erg duur kan zijn.

Avans verbiedt een avontuur buiten de Europese grenzen overigens niet. Individuele aanvragen van studenten kunnen altijd nog behandeld worden door de academie en de examencommissie

Momenteel onderzoekt de hogeschool hoe er om wordt gegaan met verplichte stages buiten Europa: lopen die studenten studievertraging op of komt er voor hen een speciale regeling? Dat is de hamvraag.

Europa kan wel

Daarentegen kunnen voorbereidingen voor een verblijf binnen Europa wel gewoon doorgaan. Bij het leeuwendeel van de Europese partnerinstellingen wordt namelijk vooralsnog uitgegaan van een start in september, waarbij dus ook buitenlandse studenten welkom zijn. Met de kanttekening dat het een zeer onzekere periode is: corona kan nog steeds roet in het eten gooien.

De Nuffic heeft hbo-instellingen in Nederland laten weten dat er ook komend najaar coulant wordt omgegaan met een toegekende Erasmus+ beurs. Opleidingen moeten ervoor zorgen dat alle studenten ook een ‘plan B’ hebben, het blijven immers onzekere tijden.

