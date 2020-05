Avans vanaf maandag een klein beetje open voor afstudeerders en docenten

Vanaf maandag stelt Avans praktijkruimtes zoals ateliers, laboratoria en werkplaatsen open voor afstudeerders die zelfstandig gebruik kunnen maken van deze werkplekken. Studenten mogen er ook met meerdere personen werken aan een afstudeeropdracht. Avans wil op deze manier afstudeervertraging voorkomen.

Niet alleen afstudeerders, ook docenten kunnen gebruik maken van de praktijkruimtes om opnames te maken ten behoeve voor het digitaal onderwijs, omdat bijvoorbeeld proefopstellingen moeten worden gefilmd. Ook kunnen de laboratoria door lectoren en docentonderzoekers gebruikt worden voor onderzoeksactiviteiten, waarbij geldt dat digitaal onderwijs voorrang heeft op onderzoeksactiviteiten.

Dagdelen

De ruimtes komen per dagdeel beschikbaar, zo is te lezen op coronavirus.avans.nl. Dagdeel 1 is van 8.30 – 12.30 uur en dagdeel 2 van 12.30 – 16.30 uur. De inzet van de ruimtes vindt plaats onder de strikte voorwaarde dat de geldende RIVM-richtlijnen worden gevolgd. Zo moet iedereen tenminste 1,5m afstand van elkaar houden en thuisblijven bij hoesten, verkoudheid of ziek zijn. Ook moeten handen regelmatig gewassen worden.

Studenten en docenten die van de ruimtes gebruik willen maken, moeten vooraf reserveren. Hoe dat in zijn werk gaat, communiceren de betreffende opleidingen met de eigen studenten en docenten.