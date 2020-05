Avans zakt naar 14e plaats op lijst duurzame hoger onderwijsinstellingen

Illustratie: Daan van Bommel

Voor het eerst wint een hogeschool de jaarlijkse prijs voor de ‘duurzaamste’ instelling van het hoger onderwijs: Van Hall Larenstein. De Vrije Universiteit Amsterdam springt verrassend naar de tweede plaats. Avans staat op een viertiende plaats.

Sinds 2012 reiken de idealistische ‘Studenten voor Morgen’ de SustainaBul uit. Ze kijken naar de rol van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Groen

Zowel Van Hall Larenstein als Wageningen Universiteit zijn het aan hun stand verplicht om goed te scoren in de jaarlijkse ranglijst: ze hebben veel ‘groene’ opleidingen in huis. Wageningen, deze keer derde, heeft al vaak gewonnen en Van Hall Larenstein eindigt ook altijd hoog.

Het zilver van de VU Amsterdam is dit jaar misschien een grotere verrassing. De universiteit eindigt nipt achter de winnaar. In de atletiek zou het een fotofinish zijn. De VU viel in voorgaande jaren een paar keer net buiten de top drie, maar stond vorig jaar tiende.

Dit jaar wegen ook de best practices mee. De Hogeschool Utrecht heeft in deze categorie de publieksprijs gewonnen voor een duurzaam appartementencomplex: een project waarvoor twee studenten in hun afstudeeronderzoek de kiem legden. Tijdens de online uitreiking konden de 125 aanwezigen stemmen op vijf genomineerde ‘goede voorbeelden’.

Prikkelen

De ranglijst is ook bedoeld om te prikkelen. Zuyd Hogeschool scoort op alle fronten laag. Met name in het onderwijs lijkt duurzaamheid nauwelijks aandacht te krijgen. Maar dat komt vermoedelijk ook doordat de hogeschool geen informatie heeft aangeleverd aan de ranglijst.

De dertig grootste instellingen zijn in drie rondes beoordeeld. Eerst keken de ranglijstmakers wat ze zelf online konden vinden aan ‘groene’ doelen en beleidsplannen. Daarna mochten de hogescholen en universiteiten de informatie aanvullen. Twintig instellingen hebben dat gedaan. Na een ronde van feedback en het toekennen van punten konden ze de informatie desgewenst nog aanvullen.

Avans

Vorig jaar stond Avans nog zevende en in 2017 was Avans de meest duurzame hogeschool van Nederland.

De organisatie hoopt volgend jaar het mbo bij het evenement (De Groene Peper) te betrekken. Vorig jaar werd in die sector de eerste SustainaBul uitgereikt.