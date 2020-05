Avansstudenten bezorgen het ideale dagje thuis pakket

Avansstudenten Ondernemerschap en Retail Management Sandor van den Brand en Vincent Olde Loohuis komen met Dagje Thuis box. Een box vol met spelkaarten en challenges om digitale videoborrels met vrienden, familie en collega’s nét wat gezelliger te maken.

Eigenlijk hadden Sandor (26) en Vincent (27) een hele andere onderneming. Ruim vijf jaar geleden begonnen ze met Dagje uit in Nederland, toen nog onder de naam Citypoint. Het idee achter het platform was om alles wat bij een uitje hoort, van de activiteit zelf tot het restaurant, onder één centraal punt te hebben. Na het succes van de recente naamswijziging leek de toekomst rooskleurig.

Door blijven groeien

Maar toen kwam het coronavirus. De twee konden geen uitjes meer verzorgen. “Maar we wilden absoluut niet stilzitten, dat zit niet in onze aard”, vertelt Sandor. En zo werd Dagje Thuis box geboren. In de eerste week van de coronacrisis zetten de twee het nieuwe platform op. Ze bieden twee verschillende soorten boxen aan: één speciaal voor vrienden en de ander voor collega’s.

Voor 14,50 euro haal je een van de pakketten in huis. Wat je ervoor terugkrijgt? 90 speelkaarten, 10 challenge kaarten, een boekje met spelregels, een dobbelsteen en een tegoedbon ter waarde van 25 euro, te besteden bij Dagje uit in Nederland. “Door de exposure van media en onze eigen sociale media promotie hebben we al best wat boxen kunnen verkopen”, vertelt Sandor.

‘Het is belangrijk om niet te verdwijnen’

De studenten vinden het belangrijk om ook nu door te gaan met ondernemen. “Zonder de coronacrisis zou ons bedrijf nu waarschijnlijk flink aan het groeien zijn. Met Dagje Thuis box willen we toch die groei laten zien. Het is belangrijk om niet te verdwijnen”, meent Sandor.

Hij merkt dat de aanvraag voor dagjes uit in Breda en de andere steden waar ze actief zijn weer een beetje begint toe te nemen. “De afgelopen maanden was het nog onzeker, maar de maatregelen worden nu soepeler. Het is nu hopen dat het toerisme deze zomer weer een boost krijgt en dat wij daar op in kunnen spelen”.

Vitale sectors ondersteunen

Per verkochte box wordt 5 euro gereserveerd om op een later moment te doneren aan een bedrijf of afdeling waar mensen met vitale beroepen werken die zich inzetten tijdens de coronacrisis. “Klanten kunnen zelf hun voorkeur voor een bedrijf doorgeven. Aan het einde van de crisis wordt het totale bedrag gedoneerd aan een of meer van dit soort bedrijven”, vertelt Sandor. Doneren kan volgens hem omdat de studentondernemers zelf lage kosten hebben en dus niet veel hoeven te verdienen. “Daarnaast vinden we het ook belangrijk om respect uit te spreken naar bepaalde sectoren”, besluit hij.