Bestuursjaar Eigenaardig: geen fysieke evenementen meer, wél student ondernemers community opgericht

Foto: COLBO

Het bestuursjaar bij Businessclub Eigenaardig liep voor Evelien Dietz, Mori van Haren, Puck Gerritse en Roos Robben anders dan zij van tevoren hadden bedacht. Het coronavirus gooide roet in het eten en alle fysieke evenementen werden afgelast. Om studentondernemers toch met elkaar te connecten richtte het bestuur een online community op.

Vol goede moed begonnen de Business Innovationstudenten aan hun bestuursjaar. Een bestuur oprichten in Breda, meer volgers krijgen op social media en studentondernemers met elkaar in aanraking brengen waren de doelen van de Eigenaardigmeiden, vertelden zij dit najaar aan Punt.

Totdat het virus zijn intrede deed in Nederland, organiseerde Businessclub Eigenaardig netwerkevenementen en hielp bij de organisatie van onder andere de Dragons’ Den van de studie Business Innovation. “In totaal hebben we twee netwerkevenementen voor studentondernemers georganiseerd”, vertelt Roos. “Helaas konden we vanwege de maatregelen de derde Talks & Drinks niet meer organiseren, omdat we niet meer met een grote groep samen mochten komen. Het is heel jammer dat we op deze manier ons jaar moeten afsluiten. Maar het biedt ook veel nieuwe kansen.”

Kennis met elkaar delen

Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zorgden ervoor dat het bestuur, sneller dan gepland, een online community oprichtte. “Om studentondernemers toch met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen nu iedereen thuis moet blijven, hebben we de student ondernemers community opgericht, een privé Facebookgroep. Met de online community kunnen studenten toch andere studentondernemers leren kennen en kunnen ze kennis met elkaar delen”, legt Evelien uit.

Nu iedereen aan huis gekluisterd is, valt het voor het vrouwelijk bestuur niet mee om hun opvolgers te vinden. “Ook dat gebeurt online. Best lastig, want normaal spreken we toekomstige bestuursleden aan tijdens bijvoorbeeld netwerkborrels.”

‘Hechte vriendschappen zijn ontstaan en ons netwerk is enorm uitgebreid’

Het bestuur van 2019-2020 behaalde al zijn gestelde doelen. “We hebben een wettelijke bestuur in Breda opgericht, waarvoor we ook al twee bestuursleden hebben gevonden. Daar zien we er graag nog twee bij. Voor Den Bosch zijn we nog op zoek naar onze opvolgers en commissieleden.” Volgens de BI-studenten is het bestuursjaar een leerzame en leuke ervaring. “Hechte vriendschappen zijn ontstaan en ons netwerk is enorm uitgebreid. We raden het iedereen aan om dit te doen.”

Wie graag het bestuursstokje wil overnemen, kan contact opnemen via relaties@eigenaardig.club.