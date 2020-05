Bestuurskundestudent verstuurde racistische WhatsApp-berichten in appgroep

Bestuurskundestudent én CDA-raadslid Hugo Westerlaken nam deel aan de racistische en nazistische berichtenuitwisseling in de appgroep van jongerenorganisatie JOVD. Afbeeldingen van Thierry Baudet hangend aan een galg en Geert Wilders in een Duits uniform met hakenkruis erop gingen rond onder de groepsleden.

De jongerenorganisatie van de VVD kwam gisteren onder vuur te liggen nadat schermafbeeldingen van de WhatsAppgroep werden gedeeld. Daarin zijn de bewerkte afbeeldingen te zien. Hugo Westerlaken, raadslid in de gemeente Lopik, geeft toe dat hij in de appgroep ‘domme berichten’ heeft gestuurd.

In een verklaring laat hij weten zijn uitingen te betreuren, schrijft het AD. “Het was mijn droom een positieve bijdrage te leveren aan de inwoners van Lopik.” Hij vertelt dat hij de afgelopen tijd zo stom is geweest om domme berichten te sturen in de appgroep. “De mensen die ik hiermee heb gekwetst, bied ik bij deze mijn oprechte excuses aan.” Hugo zegt dit nooit gewild te hebben en vindt dat hij te ver is gegaan. “Ik heb spijt en neem nu de stap mijn bijdrage aan de politiek te beëindigen door per direct te stoppen met mijn werk als raadslid.”

Integriteitscommissie

Hugo was naast raadslid ook landelijk bestuurslid van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA. Zowel het landelijk bestuur, als het bestuur van het CDJA en de fractie in de gemeente Lopik vinden het besluit van de Bestuurskundestudent terecht en de enige optie. Volgens hen kan hij de partij nu niet langer vertegenwoordigen. “Zo kennen wij de heer Westerlaken niet in zijn optreden binnen de raad”, laten zij weten.

Volgens het bestuur van de jongerenorganisatie is de groepsapp niet door de JOVD opgericht. Het erkent wel dat het ‘ongepaste materiaal’ in de app is verspreid en noemt dit ‘onacceptabel’. De JOVD’ers die eraan deelnamen, zijn hier naar eigen zeggen stevig op aangesproken.