Check: gaat 93 procent van het hoger onderwijs gewoon door?

Veel studenten van universiteiten en hogescholen krijgen gewoon les, zei minister Van Engelshoven vorige week tegen de Tweede Kamer. Volgens haar loopt 93 procent van het onderwijs gewoon door. Maar klopt dat wel?

In debat met minister Van Engelshoven wilde de Tweede Kamer graag weten wat zij kan betekenen voor studenten met studievertraging. De minister hield de boot af. Zoveel studenten met vertraging waren er helemaal niet, meende ze.

“Het onderwijs van heel velen gaat gewoon door”, hield ze de Kamerleden voor. “In het hoger onderwijs loopt dat voor 93 procent allemaal gewoon door. Dat is geen geringe prestatie.”

Waar haalt de minister dat vandaan?

De woordvoerder van het ministerie verwijst naar universiteitenvereniging VSNU. Die zou hebben gezegd dat 93 procent van het onderwijs doorgaat.

Dat blijkt geen hard feit, maar een eerste schatting. Sommige universiteiten melden dat zo goed als al het onderwijs doorgaat, andere noemen lagere percentages. Volgens de VSNU is 75 procent de laagste schatting. Niet alle universiteiten hebben meegedaan aan de peiling.

“Dit is zo goed als we het nu kunnen weten”, zegt de woordvoerder. “Als we het beter moeten taxeren, dan kost dat tijd die ten koste gaat van het onderwijs.”

En het hbo dan?

Aan de hogescholen is het percentage “zeker lager dan 93 procent”, zegt de woordvoerder van de Vereniging Hogescholen. In het hbo is veel praktijkonderwijs en studenten lopen stages. Een flink deel daarvan kan niet doorgaan, ook niet online.

De vereniging noemt geen percentages. “Het hangt van het vak af. Neem de lerarenopleidingen: studenten lopen vaak al in hun eerste jaar stage. Sommige stagiairs konden meehelpen met het online onderwijs, maar andere hadden echt even geen stage.”

Hoeveel hbo-onderwijs gaat dan door?

Dat moeten we zelf schatten, want de Vereniging Hogescholen noemt geen percentage. De laagste schatting aan de universiteiten is kennelijk 75 procent. Het is niet ondenkbaar dat het hbo ook rond dat percentage zit. Sommige hogescholen zitten er misschien boven, andere eronder.

Dus die 93 procent van de minister…?

Die klopt niet. Ze zou het hooguit kunnen zeggen over het universitaire onderwijs, en zelfs daar gaat het alleen maar om een eerste inschatting. In het hbo gaat een flink deel van het onderwijs weliswaar op afstand door, maar zeker geen 93 procent.