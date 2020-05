Colette Cuijpers is Lector van het Jaar 2020

Colette Cuijpers, lector Recht & Digitale Technologie aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, is uitgeroepen tot Lector van het Jaar 2020. Ze heeft met haar lectoraat het digitaal recht in het curriculum van haar rechtenopleiding geïmplementeerd. Daarmee vernieuwde ze via het onderwijs het juridisch domein.

De Avans-Fontyslector wordt geroemd vanwege haar inzet om digitalisering in het juridisch domein door te voeren. Dit deed zij door legal tech door het onderwijs van de Juridische Hogeschool te vlechten. Na keuzevakken, een minor en uiteindelijk een hele leerlijn, is digitaal recht mede door haar een afstudeerroute geworden.

Via de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld heeft Cuijpers de vernieuwing van een heel beroep in gang gezet. De maatschappelijke impact die ze daarmee heeft, gaf volgens jurylid Christien Bok (SURF) de doorslag om haar te benoemen tot Lector van het Jaar 2020, schrijft ScienceGuide. “Een digitale samenleving kan niet zonder legal tech savvy juristen met inhoudelijke juridische kennis over de gevolgen en schaduwkanten van digitalisering”, aldus Bok. De jury, die verder bestaat Bas Litjens (ISO) en Toske Andreoli (ScienceGuide), is onder de indruk van het tempo en de manier waarop de winnares de vernieuwing in de hogeschool tot stand heeft gebracht.

Voor de voordeur

De winnaar werd vanochtend bekendgemaakt via een webinar. Ondanks dat de uitreiking niet fysiek door kon gaan, kreeg Cuijpers de bokaal toch persoonlijk overhandigd. Joris Fiers, directeur van de Juridische Hogeschool, Joep Houterman, collegevoorzitter van Fontys en Jacomine Ravensbergen, collegelid Avans, stonden bij haar voor de deur om bloemen en de prijs te overhandigen.