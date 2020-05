Colette Cuijpers van Juridische Hogeschool maakt kans op de titel Lector van het Jaar 2020

Colette Cuijpers, lector Recht & Digitale Technologie aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, is een van de drie genomineerden die kans maken op de titel Lector van het Jaar 2020. De verkiezing wordt georganiseerd door SienceGuide en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Het doel van Juridische Hogeschool-lector is het juridische domein en toekomstige juristen klaarmaken voor de gedigitaliseerde maatschappij. In korte tijd heeft zij legal tech door het onderwijs van de Juridische Hogeschool weten te vlechten, schrijft ScienceGuide. Na keuzevakken, een minor en uiteindelijk een hele leerlijn, is digitaal recht nu ook een afstudeerroute geworden.

Juristen moeten volgens Cuijpers niet alleen leren gebruik te maken van digitale tools, maar ze moeten ook kunnen communiceren met ICT’ers, wat “in de klassieke, juridische wereld maar voor weinigen is weggelegd”.

Lectoren vormen motor van innovatie

Lectoren ontwikkelen praktijkgerichte kennis aan een hogeschool en staan daarmee altijd met één been in het onderwijs en met het andere in de beroepspraktijk. De organisatie van de verkiezing vindt dat lectoren daarmee een motor van innovatie vormen, waarbij beide velden interacteren en van elkaar leren.

De verkiezing van Lector van het Jaar 2020 staat in het teken van onderwijsinnovatie. De lector die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing, ontwikkeling en verbetering van het onderwijs, wint de verkiezing. De winnaar wordt op donderdag 28 mei om 11 uur bekendgemaakt tijdens een SURF-webinar.

De genomineerden geven een presentatie van hun onderzoek en vertellen hoe ze daarmee het onderwijs innoveren. Naast Cuijpers zijn Nurhan Abujidi van Zuyd Hogeschool en Johan Versendaal van de Hogeschool Utrecht genomineerd.