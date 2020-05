Column: Ons abnormale normale leventje (2)

Foto: Loet Koreman

Als je door je oogharen gluurt en een beetje door alle positieve en mooie ontwikkelingen die de coronatijd met zich meebrengt heen kijkt, zie je onze samenleving op z’n allersmerigst .

Multinationals die twee maanden geleden nog grote sommen geld uitkeerden aan aandeelhouders stonden vooraan in te de rij om belastinggeld uit de diepe zakken van Wopke te kloppen. KLM-topman Elbers werd voor deze roof zelfs bijna beloond met een flinke bonus. De Belastingdienst blijkt al jaren etnisch te profileren en de ware aard van de onlangs ingevoerde wet op gezichtsbedekking is pijnlijk blootgelegd nu het mondkapje in het OV verplicht is maar het dragen van een boerka nog steeds strafbaar.

5G-fanatici en complotdenkers als Robert Jensen en Jeanette Ossebaard maken overuren en vinden steeds meer gehoor. De bijval van longarts David Prins zorgde voor een nóg breder publiek dat Bill Gates aan de schandpaal wil nagelen en Donald Trump nu adoreert.

Ook de anti-vaxxers grijpen de crisis aan om nog meer fakenews te publiceren en sorteren voor op het tegenwerken van de way out uit deze pandemie.

Het CDA in Brabant heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Nadat de partij door het (stik)stof ging voor de boeren trad het toe tot een coalitie met het FvD, de VVD en Lokaal Brabant. Het woord cultuur is inmiddels uit het woordenboek geschrapt, kerncentrales zijn weer een serieuze optie en het klimaat is nu het kind van de rekening. Op het ferme tegengeluid van onze eigen Paul Rüpp en de bijdrage aan het ludieke ‘Daar zakt mijn broek van af’-protest van ons GreenOffice bleef het ongemakkelijk stil bij Avans.

Ik ben realist genoeg om te weten dat zodra we weer terugkeren naar ons ‘normale’ leventje we niet meer zullen beseffen hoe abnormaal dat ‘normale’ leventje eigenlijk is. Laten we bij Avans trachten om ieder geval ‘iets’ van deze tijd te leren. Al is het maar iets kleins. Laten we racisme en discriminatie vanaf nu actief bestrijden, nog meer aandacht besteden aan informatievaardigheden en ons luid en massaal verzetten tegen het FvD in ons provinciebestuur.

Stefan van Teeffelen is docent bij de opleiding Social Work in Den Bosch