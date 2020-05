Column: Studeren is niet altijd leuk, maar leren wel

Een haai groeit niet groter dan het aquarium waarin hij opgroeit. Dat is het credo dat ik grotendeels onderschrijf, maar door de coronacrisis ben ik toch wel een andere mening toebedeeld.

Tussen de muren van mijn huisje heb ik meer tijd om nieuwe dingen te leren. Ik heb meer tijd om te koken dus ga ik op YouTube zoeken naar nieuwe gerechten. Na het maken sla ik het recept automatisch op in mijn hoofd. Ik heb weer iets geleerd!

Wat zijn er veel Microsoft-apps die je via je schoolaccount kunt raadplegen. Wat kun je er eigenlijk mee? Microsoft Teams lijkt een beetje op het oude MSN Messenger. Microsoft Forms is leuk om quizjes te maken en je hebt het zo geleerd. In Microsoft Whiteboard kun je tekenen bij verveling. Microsoft Sway is leuk om je cv eens digitaal te maken. Ik leer eigenlijk zoveel in deze kleine omgeving en ik heb er nog plezier van ook. De prestaties geven mij voldoening.

‘Soms is wat je wilt leren dichterbij dan je denkt’

Adobe Creative Cloud-producten kun je als student goedkoop krijgen. Ik dacht dat Premiere Pro om films te editen veel moeilijker zou zijn. Maar dat valt reuze mee. Mijn filmpjes lopen niet smooth over, maar dat blijkt makkelijk te verhelpen door er gewoon tijd in te steken. Ik leer nu zoveel zonder dat het leren me opgedrongen wordt, maar ik verwacht dat het in de toekomst toch wel handig kan zijn om die vaardigheden te bezitten.

Je kunt je omgeving vergroten, zodat je meer kennis en vaardigheden kunt vergaren, maar soms is wat je wilt leren dichterbij dan je denkt. Wat heb jij zoal geleerd in je eigen huis?

Akash Hanoeman is vierdejaarsstudent Bedrijfskunde in Breda