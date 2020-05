Corona: steunpakket van 200 miljoen euro voor vertraagde studenten

Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om studenten in de coronacrisis tegemoet te komen. Dat is zojuist besloten in de ministerraad. Het gaat om mbo-, hbo- en wo-studenten.

Wie tussen september 2020 en eind januari 2021 afstudeert, krijgt drie maanden collegegeld terug. Voor studenten van universiteiten en hogescholen is dat 535 euro.

Het ministerie neemt aan dat veel van deze studenten zonder de coronacrisis sneller klaar zouden zijn. Maar dat wordt niet per student vastgesteld: de treuzelaars onder hen hebben dus geluk.

Aanvullende beurs

Het kabinet heeft ook gekeken naar studenten met een aanvullende beurs en/of basisbeurs. Als zij hun recht op deze beurs verliezen in de maanden juli, augustus en september, krijgen ze een tegemoetkoming. Voor hbo- en wo-studenten gaat het om eenmalig 1.500 euro.

Andere studenten kunnen hun studievertraging inhalen in de loop van hun opleiding, is de gedachte van minister Van Engelshoven. Dat zei ze twee weken geleden in debat met de Tweede Kamer.

De oppositie wilde meer geld voor gedupeerde studenten. Een voorstel van de PvdA kreeg zelfs de helft van de Tweede Kamer achter zich: wie nu een aanvullende beurs heeft (van eerstejaars tot afstudeerder) zou daar drie maanden langer het recht op moeten krijgen. Alleen de vier coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) stemden ertegen, in afwachting van de plannen van de minister.

Gevolgen

CDA en D66 hadden het kabinet eerder in een motie opgeroepen om de gevolgen van de coronacrisis voor studenten in beeld te brengen en “waar nodig studenten te ondersteunen, bijvoorbeeld bij opgetreden studievertraging”.

Het besluit van vandaag is het antwoord op die motie. Het kabinet neemt een ‘generieke maatregel’ voor een grote groep studenten zonder uit te zoeken wie daadwerkelijk last heeft van de crisis en wie niet. Dat maakt de maatregel makkelijker en sneller uitvoerbaar.

Studenten kunnen overigens van hun universiteit of hogeschool een beurs krijgen als ze zelf ziek zijn geworden, zoals de minister in het debat zei. Daarvoor moeten ze een beroep doen op het zogeheten profileringsfonds. Dat geldt ook voor studenten die mantelzorg moeten verlenen of in andere bijzondere omstandigheden verkeren.

Snel zijn

Wel verschillen de regels voor deze profileringsfondsen nogal. Aan sommige universiteiten moeten studenten snel zijn als ze er een beroep op willen doen, anders vissen ze achter het net.