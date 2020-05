Daphne coördineert de babbelbox: eindelijk weer lachen en zwaaien naar oma

Bij steeds meer verpleeghuizen is de ‘babbelbox’ in trek. Bewoners kunnen ondanks het bezoekverbod vanwege corona hun dierbaren even zien en zelfs een praatje met ze maken. Social Work-student Daphne Kant coördineert dit initiatief tijdens haar stage bij een Bredase zorginstelling.

De ruimte waar normaal de mondzorg huist bij instelling Thebe Aeneas, is nu ingericht als een babbelbox. Een plek waar bewoners van het verpleeghuis hun geliefden even kunnen zien en spreken. Op veilige afstand en door een raam, om besmetting met corona te voorkomen. Bewoners krijgen ieder vijftien minuten per keer. Ze kunnen dankzij een microfoon en speakers even kletsen.

De reacties zijn heel positief, vertelt Daphne Kant, derdejaars Social Work in Breda. “Je ziet ze helemaal opleven.” Frustaties zijn er ook. Sommigen vinden het moeilijk dat ze maar vijftien minuten hebben. Daphne: “En het blijft voor de meesten natuurlijk verdrietig dat ze elkaar niet mogen knuffelen.”

Bewoners missen interactie

Verzorging in de terminale fase is de mooiste zorg die er is, vindt de Avansstudent, maar ze ziet ook wat voor gevolgen de coronamaatregelen voor bewoners hebben. Sommigen gaan rap achteruit, omdat ze minder geprikkeld worden. Anderen zijn intens verdrietig omdat ze eenzaam zijn. Natuurlijk is er contact via telefoon of Skype. Maar veel bewoners missen de echte interactie, merkt Daphne. Precies daarom is ze heel blij met de babbelbox.

Eén weerzien is haar in het bijzonder bijgebleven. Een 94-jarige bewoonster werd vorige week na een lange quarantaine herenigd met haar dierbaren. De vrouw zat bijna drie weken afgezonderd omdat ze corona had. Bellen was niet echt een oplossing, omdat de vrouw doof is. Maar toen kwam de babbelbox: eindelijk kon ze weer even zwaaien en lachen naar haar twee kinderen. “Ze glunderde helemaal”, weet Daphne nog. “Haar kinderen werden emotioneel. Ook omdat ze de afstand voelden. Het is heel aangrijpend om je dierbare op die manier te zien.”

Verpleeghuizen voorzichtig open

Om bewoners te beschermen laten verpleeghuizen al weken geen bezoek meer toe. Maar sinds deze week worden in sommige verpleeghuizen de deuren voorzichtig geopend voor bezoek. 25 tehuizen mogen deze week bij wijze van proef open voor één naaste per bewoner. In iedere GGD-regio wordt zo getest met een versoepeling van de bezoekersregeling.

Vanaf 25 mei bestaat de mogelijkheid dat in meer verpleeghuizen de bezoekregeling wordt versoepeld. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt daar in de week voor 25 mei een besluit over.

