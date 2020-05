Daten in coronatijd: Avansstudenten laten singles met elkaar blinddaten via de computer

Job van Suijdam (l) en Nick Nelissen (r) bedachten BlindEet zodat singles in coronatijd toch kunnen daten

Singles opgelet: ben je in deze tijd van social distancing op zoek naar jouw ware jacob, maar kan of wil je niet fysiek op date? Avansstudenten Nick Nelissen en Job van Suijdam bedachten BlindEet, een initiatief waarbij je digitaal date onder het genot van een driegangenmenu. Volgens de initiatiefnemers hoef je namelijk helemaal de deur niet uit om de liefde van je leven te vinden.

“Deelnemers toveren hun huis om tot een thuisrestaurant, het enige dat ze nodig hebben is een laptop en een oven”, legt Nick uit. “Iedere gang daten ze met een andere leeftijdsgenoot uit de buurt waarbij ze elkaar alleen horen.”

De twee studenten Communication & Multimedia Design bedachten het concept als afstudeerproject. “We wilden een pop-uprestaurant starten, waarin we unieke interactie tussen alle gasten konden creëren, in plaats van praten met alleen je eigen gezelschap.”

Zij verstand van eten, wij van interactie

Nick en Job geven toe dat het runnen van een restaurant een heel andere tak van sport is dan waar zij voor hebben geleerd. Ze zochten daarom hulp bij de Spijsbereiders, een food-startup die horecaconcepten bedenkt en pop-uprestaurant Anderhalf realiseerden. “Zij hebben verstand van eten, wij van de interactie tussen mensen. De Spijsbereiders vonden het leuk dat we bij hen aanklopten en besloten met ons samen te werken.”

Helaas gooide corona roet in het eten en kon het pop-uprestaurant niet doorgaan vanwege de maatregelen. “Om toch met ons afstudeerproject door te kunnen gaan en geen studievertraging op te lopen, bedachten we BlindEet”, vertelt Job. “Eerst kon je overal en wanneer je maar wilde daten. Dat is nu een stuk lastiger, maar het kan prima vanuit huis denken wij.”

Nick en Job brengen de singles niet fysiek bij elkaar, maar in digitale date rooms. “Je meldt je aan via de website, geeft je leeftijd op en geeft aan of je op mannen of vrouwen valt. Wij gaan kijken of er binnen die leeftijdscategorie genoeg animo is en dan krijg je bericht of je mee mag doen.” Vervolgens krijgen de deelnemers een mail met daarin linkjes naar de BlindEet date rooms. “Uiteraard is er genoeg tijd tussen de dates om de gerechten op te warmen.”

Breek-het-ijspakket

En als je het geluk hebt dat er genoeg singles zich aan hebben gemeld in jouw leeftijdscategorie, krijg je op de dag van het etentje het driegangenverrassingsmenu thuisbezorgd dat is bereid door Oven Aan, Kom eraan. “Inclusief een fles wijn, een breek-het-ijs-pakket en tips voor een geslaagde date.”

Vooralsnog is BlindEet te boeken voor singles uit Den Bosch, Empel, Engelen, Rosmalen en Vlijmen. Als het een succes wordt, willen de twee uitbreiden naar andere gebieden. Singles die zin hebben in een blind- en speeddate, kunnen zich tot en met 31 mei aanmelden. 4 juni is de eerste BlindEet-avond.