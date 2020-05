Feest 28 mei mee met de Battle of the DJ Breda

Donderdagavond kan iedereen vanuit zijn eigen huis meegenieten van de Battle of the DJ’s Breda. De dj’s laten van 19:00 tot 22:30 hun 20-minuut durende set zien voor een livestream vanuit Proost in Breda.

De afgelopen weken is de organisatie van het HBO Intro Festival Breda druk bezig geweest met de dj-werving, de selectie van de talenten en de voorbereidingen voor de livestream. Uit de vele aanmeldingen is een selectie gemaakt van 8 talenten: DJ Rubio, Ïmperch, Stef da Luca, Oricho, DJ Ianzwaardski, Jayvo, Daan Huis en Samuel Dictus.

Introfestival @Home

Gedurende deze livestream strijden de 8 opkomende talenten om de juryprijs: draaien op het INTRO FESTIVAL @Home dat 3 september plaatsvindt. Dit festival wordt online georganiseerd voor alle studenten van Avans en Breda University of Applied Sciences. Meer informatie over het INTRO FESTIVAL @Home volgt.

Naast de juryprijs kan het publiek stemmen op de deelnemende dj’s en reageren op de optredens in de chat. De winnaar van de publieksprijs krijgt de gelegenheid om te draaien op één van de events van Studance. Ook is er een winactie waarbij het publiek een mooie prijs kan winnen.

The Battle of the DJ’s Breda is te volgen via introfestivalbreda.nl/battle-livestream.