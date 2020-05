‘Geef studentondernemers ook coronasteun’

Illustratie: Elmarye Aaij

Ook studenten met een eigen bedrijf lopen door de coronacrisis inkomsten mis. Toch krijgen ze geen financiële steun, omdat ze mogen bijlenen bij DUO. Dat moet anders, vinden de Landelijke Studentenvakbond en oppositiepartij PvdA.

De coronacrisis raakt veel bedrijven in de portemonnee. Zelfstandige ondernemers die in de knel komen, kunnen daarom aankloppen bij de overheid voor financiële compensatie.

Maar die regeling geldt niet voor studentondernemers in geldnood – zelfs als zij aan alle strenge eisen voldoen, zoals minimaal 1.225 uur per jaar in hun bedrijf steken. Hun enige optie is om extra te lenen bij DUO.

Afgestraft

Onverantwoord, vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). “Dit zijn studenten die echt een serieuze onderneming hebben, aan alle andere eisen voldoen en dik belasting betalen”, zegt voorzitter Alex Tess Rutten in een interview met BNR Nieuwsradio. “En dan word je eigenlijk afgestraft omdat je een opleiding volgt.” De LSVb heeft het onderwerp aangekaart bij minister Van Engelshoven.

Ook de PvdA vraagt zich af waarom studerende ondernemers worden buitengesloten. De fractie heeft Kamervragen gesteld aan minister Koolmees en wil dat gedupeerde studentondernemers alsnog een uitkering krijgen.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het tweede corona-steunpakket. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk ziet “geen financiële obstakels” om studentondernemers niet te compenseren, zegt hij bij BNR. Volgens hem gaat hem om “enkele duizenden” studenten.

Geen stormloop

Van een stormloop op studieleningen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is nog geen sprake, liet minister Van Engelshoven eerder deze maand weten. Het totale bedrag aan leningen daalde in februari, maart en april zelfs van 218 miljoen euro naar 214 miljoen euro.