Geen stormloop op DUO in coronacrisis

Illustratie: Daan van Bommel

Studenten zijn ondanks de coronacrisis nog niet bijzonder veel gaan lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, laat minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer weten. De gevolgen van de crisis laten zich nog niet zien.

Veel studenten verliezen hun bijbaan, weet ook het ministerie van Onderwijs. Dat zou hun 400 à 500 euro in de maand schelen. Als studenten nu in de financiële problemen komen, mogen ze extra lenen bij DUO.

Maar dat doen ze niet, blijkt uit antwoorden op Kamervragen van GroenLinks. Sterker nog, DUO maakt minder geld over. Het totale bedrag aan leningen daalde in februari, maart en april van 218 miljoen euro naar 214 miljoen euro.

“In de periode van 16 maart tot en met 22 april waren er gemiddeld 114 eerste aanvragen van de studielening per dag”, schrijft de minister. “In februari waren dit gemiddeld 165 eerste aanvragen per dag.”

Stormloop

Van een stormloop op studieleningen lijkt dus vooralsnog geen sprake. Misschien heeft het ermee te maken dat ouders hun studerende kinderen in de crisis steunen: 41 procent van de studenten in het hoger onderwijs heeft ouders met een inkomen van twee of drie keer modaal. In het voortgezet onderwijs is dat slechts 23 procent.

Opvallend is dat studenten met de rijkste ouders over het algemeen meer lenen (6.864 euro per jaar) dan studenten met de armste ouders (5.300 euro per jaar).

Geen betalingsachterstand

Studentenhuisvester DUWO laat aan het HOP weten dat studenten in deze crisis gewoon hun huur blijven betalen: ze hebben niet vaker dan vroeger een betalingsachterstand.

Ook hun collegegeld betalen studenten gewoon. De Hogeschool Rotterdam, waar in het verleden veel studenten in de problemen kwamen met hun collegegeld, laat weten dat de automatische incasso’s zoals gebruikelijk verlopen: er zijn geen abnormale betalingsachterstanden.