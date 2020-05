Gezinnen overweldigd door weggeefactie van docent Annemiek

Avansdocent Annemiek de Bruijn vulde 20 rugzakjes voor kinderen uit Bossche gezinnen zonder financiele armslag. De reacties op haar gulle actie waren overweldigend.

Verplicht thuiszitten is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen allerminst fijn. Voor gezinnen die onder het bestaansminimum leven, en niet altijd het meest stabiele leven aan hun kinderen kunnen bieden, waren de cadeautjes van De Bruijn dan ook een onvoorstelbare luxe.

“Ik vind het belangrijk om anderen heel concreet te helpen”, vertelt De Bruijn, docent Social Work bij Avans in Breda. “We hebben binnen ons gezin ook veel kaarten geschreven voor ouderen in verpleeghuizen. Dus werd het tijd voor een andere actie.”

Mooie rugzakjes

En zo geschiedde, Annemiek kocht mooie rugzakjes en stopte daar samen met haar gezin spulletjes in. Stoepkrijt een tekenboek, een schaar, knutselpapier, stiften, knikkers, een waterpistool, een spel kaarten en een voetbal. Allemaal dankzij gulle donaties van een lokale stichting en bekenden van het gezin.

Sinds het uitbreken van het coronavirus is er in Nederland veel ongelijkheid aan het licht gekomen. Er zijn zorgen over de leerplichtige scholieren uit zwakke milieus of kinderen die in instabiele thuissituaties leven. En minder bedeelde gezinnen hebben het extra zwaar. De stress neemt toe vanwege armoede, drukte of psychische problemen.

Het idee achter Annemies actie is om de emotionele en financiële stress van deze kinderen en hun families enigszins te verlichten. “De kinderen waren superverrast”, vertelt De Bruijn. “Ik kreeg talloze dankbetuigingen en foto’s doorgestuurd. Ze waren vooral heel blij met de voetbal en het waterpistool, getuige de foto’s.”

