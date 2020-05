Gratis fruit dankzij Social Work-studenten: ‘Door corona komen we vitamines tekort’

Iemand opfleuren met een fruitpakket? Een groep studenten van de opleiding Social Work in Breda organiseert via hun Instagramaccount @stayfitavans een schenkactie. Volgers kunnen zelf een persoon of organisatie nomineren die in coronatijd wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

De studenten hebben het account aangemaakt om mensen in tijden van corona toch fit te houden. Sinds kort stijgt hun volgersaantal flink, tot vreugde van de studenten. “Om onze volgers te bedanken, hebben we een actie bedacht”, vertelt een van de initiatiefnemers, Sophie Booij. “Ook willen we ze inspireren om iemand anders in het zonnetje te zetten.” De studenten hebben gekozen voor een fruitpakket: “Omdat veel mensen in deze tijd vitamines tekortkomen.”

“Door de coronacrisis moesten we snel omdenken”, zegt Sophie verder. Het onderwerp van de opdracht in haar leergemeenschap betrof ‘de kracht van sport’. Samen met medestudenten organiseerde Sophie daarom workouts om mensen te helpen om fit te blijven.

Maar toen kwam de lockdown: de groep kon even geen workouts organiseren. Virtueel was er nog wel een hoop mogelijk. Zo rijpte het plan voor een Instagramaccount getiteld @stayfitavans. Sophie: “We plaatsen oefeningen, gezonde recepten en maatschappelijke initiatieven als cupcakes bakken voor verpleeghuizen. Ons doel is om mensen te helpen door ze te laten zien dat je ook nu kunt kiezen voor een gezondere levensstijl.”

Deelnemers moeten de schenkactie in hun story delen, 3 vrienden taggen en motiveren waarom hún gekozen persoon of organisatie het fruitpakket verdient. “Je moet denken aan een zwaar getroffen afdeling van een verzorgingshuis, een horecaondernemer die noodgedwongen moest stoppen of een verpleegkundige die nu keihard werkt op de IC”, vertelt Sophie.

“Met de schenkactie willen we iemand opfleuren die het nu nodig heeft”, zegt ze. Ook hopen ze dat hun Instagrampagina door kan groeien, ondanks dat ze nog niet zeker weten of ze doorgaan. “De leergemeenschap eindigt in juni en volgend schooljaar begint er weer een nieuwe. We twijfelen nog over de toekomst. Maar we hebben hier best veel energie ingestoken dus we zouden het zonde vinden om weg te geven”, besluit Sophie.