Grote brand in Haagse studentenflat

In Den Haag heeft zondag een grote brand gewoed op de zestiende verdieping van een studentenflat. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

Sommige bewoners van de flat konden niet vluchten omdat de vluchtwegen vol rook stonden, meldt Omroep West. De brandweer heeft hen uit het gebouw gehaald. De brand was vrij snel onder controle.

Door een explosie met nog onbekende oorzaak ontstond er een vlammenzee, schrijft Hart van Nederland. Bewoners zouden al eerder hebben geklaagd over de veiligheid in het gebouw: er wonen zoveel mensen, dat bewoners niet weten wie er wel en niet thuishoren.

Oplader

Studentenhuizen zijn niet allemaal even brandveilig: er staan weleens oude fietsen of lege bierkratten voor de vluchtwegen, de batterijen van de rookmelders zijn op of een huisgenoot legt een telefoon in bed aan de oplader.

Elk jaar ontstaan er wel een paar brandjes in studentenhuizen en soms loopt het slecht af. De bewoners kunnen zelf iets verbeteren aan de veiligheid. De Landelijke Studentenvakbond heeft een checklist gemaakt.