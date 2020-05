HBO-Monitor: 78 procent net-afgestudeerden Avans tevreden over studie

Illustratie: Elmarye Aaij

78 procent van de net-afgestudeerden van Avans kijkt tevreden terug op zijn opleiding. 76 procent van de studenten die in 2017-2018 afstudeerde, is tevreden over de Avansdocenten. Dat blijkt uit de HBO-Monitor die jaarlijks wordt uitgezet door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Ongeveer anderhalf jaar na afstuderen, hebben bijna 22.717 van de benaderde alumni de enquête van de HBO-Monitor ingevuld, waaronder 1.675 oud-Avansstudenten.

De score voor de inbedding van praktijkgericht onderzoek stijgt de afgelopen jaren. In 2017 was 57 procent hier nog tevreden over, nu gaat het om 65 procent. 79 procent van de respondenten zegt opnieuw voor dezelfde opleiding te kiezen bij Avans.

Arbeidsmarkt

De HBO-Monitor geeft jaarlijks ook een beeld van de positie van net-afgestudeerden op de arbeidsmarkt. De cijfers in de factsheet zijn gebaseerd op de situatie voor de pandemie en geef dus waarschijnlijk geen realistisch beeld meer van de situatie nu en in de nabije toekomst.

De eerste effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarktsituatie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2018-2019 zullen zichtbaar worden in de HBO-Monitor 2020. Die wordt dit najaar gehouden en gepubliceerd in het voorjaar van 2021.