Hbo’ers gingen lekker op de arbeidsmarkt

Foto: Pixabay.com

Vlak voor de coronacrisis toesloeg leek er voor pas afgestudeerde hbo’ers op de arbeidsmarkt geen vuiltje aan de lucht. Maar wat zijn de effecten van de lockdown? Pijlsnel hebben onderzoekers een nieuwe vragenlijst verspreid.

De jaarlijkse HBO-monitor is vorige maand in stilte verschenen. De onderzoekers hebben geen persbericht verspreid. “Want de cijfers zijn inmiddels door de feiten ingehaald”, verklaart onderzoeker Jim Allen van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

In de monitor staan de uitkomsten van een enquête onder bijna 25 duizend recent afgestudeerde hbo’ers. Zo’n anderhalf jaar na afstuderen hebben ze vragen beantwoord over hun werk en hun oordeel over hun opleiding.

Werkloosheid 4 procent

Onder afgestudeerden van de voltijdopleidingen was de werkloosheid 4 procent, net als het jaar ervoor. Bijna 92 procent had binnen drie maanden na afstuderen een baan gevonden en na anderhalf jaar was 58 procent in vaste dienst. Tachtig procent werkt minimaal op hbo-niveau.

Eigenlijk was de arbeidsmarkt nog maar net hersteld van de kredietcrisis die in 2009 uitbrak. Tot 2013 was de werkloosheid onder pas afgestudeerde hbo’ers opgelopen en nog maar twee jaar was de situatie weer als vóór 2009.

Flinke klap

Maar toen kwam Nederland in een lockdown terecht en krijgt de economie een flinke klap. Hoe gaat het nu met deze hbo’ers? Binnenkort komen projectleider Barbara Belfi en Jim Allen met een corona-update.

Aan het eind van de monitor vraagt het ROA altijd of ze de respondenten voor vervolgonderzoek mogen benaderen. Ongeveer de helft zegt daar ja op. Al die mensen hebben ze nu een korte extra vragenlijst toegestuurd, zegt Allen.

Nog steeds een baan?

Er zijn al meer dan tienduizend antwoorden binnengekomen. Het ROA verwacht uiteindelijk rond de 12 duizend ingevulde vragenlijsten retour. “Hebben ze nog steeds een baan of zijn ze ontslagen in de coronacrisis?”, noemt Allen als onderwerp. “Krijgen ze steun van hun werkgever? Ervaren ze stress?”

De resultaten worden in de loop van juni bekendgemaakt. Het ROA is van plan om deze afgestudeerden voorlopig te blijven volgen en hen binnen 8 weken opnieuw te bevragen.