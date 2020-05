Hogescholen vanaf 15 juni open voor praktijklessen en tentamens

Premier Rutte heeft gisteravond bevestigd dat hogescholen en universiteiten vanaf 15 juni weer open mogen voor praktijklessen, tentamens en begeleiding van kwetsbare studenten.

Het gaat het nog steeds de goede kant op met de strijd tegen het coronavirus: er zijn minder zieken en minder ic-opnames. Daarom kondigde de premier gisteren verdere versoepelingen van de ‘lockdown’ aan. De voet gaat langzaam van de rem.

Het hoger onderwijs kan weer deels op de campus gaan plaatsvinden, zoals al eerder in het vooruitzicht was gesteld. Toch zal het meeste onderwijs voorlopig online blijven. Alleen als het niet anders kan, zoals bij practica, kunnen studenten naar de campus komen.

De onderwijsactiviteiten en tentamens moeten zich tussen 11 en 15 uur of na 20 uur afspelen, zodat studenten buiten de spits kunnen reizen. Maar maatwerk is mogelijk, staat in de informatie van de Rijksoverheid.

Kritisch

Dat laatste lijkt een handreiking aan kritische onderwijsbestuurders. Geert ten Dam, voorzitter van de Universiteit van Amsterdam, waarschuwde afgelopen weekend voor de gevolgen van de beperkingen. Er mogen niet zoveel studenten in de gebouwen zijn. Als ze dan ook nog eens laat beginnen en vroeg weggaan, blijft er maar weinig over.

Wat misschien helpt: de lessen en tentamens mogen ook vóór 15 uur van start gaan en pas ná 20 uur afgelopen zijn. Ook dan blijven studenten immers weg uit de spits. Zo kunnen de onderwijsinstellingen misschien meer onderwijs inplannen.

Wie met het openbaar vervoer reist, moet overigens vanaf 1 juni een (niet-medisch) mondkapje dragen. Anders kun je een boete van 95 euro krijgen.

Gezien het mooie weer is een andere maatregel ook interessant: op 1 juni gaan de terrassen weer open. Als je tot hetzelfde huishouden behoort, hoef je bovendien geen anderhalve meter uit elkaar te zitten.

Boetes

De bewoners van een studentenhuis worden overigens niet als één huishouden gezien. Dat heeft al tot boetes heeft geleid als huisgenoten bijvoorbeeld samen op een grasveldje voor hun huis zaten.

De algemene regels blijven van kracht, onderstreepte Rutte gisteren: iedereen moet anderhalve meter afstand houden, goed handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken en in de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen. En blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt.