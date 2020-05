Internationale studenten over corona: ‘Als mensen zich niet aan regels houden, worden ze geslagen’

Polina Podobed komt uit Rusland en studeert bij Avans in Breda

Hoe gaat het eigenlijk met de internationale studenten van Avans en waarom kozen ze ervoor om de crisis in Nederland uit te zitten? “Een paar studenten zijn zelfs ingestort omdat er zoveel onzekerheid is.”

“Aan het begin van de pandemie was het onmogelijk om naar huis te gaan”, vertelt de Indiase International Business-student Sumanth aan de telefoon.

“India had de grenzen dichtgegooid. Je kwam er alleen bij geval van nood in. Eenmaal binnen volgde een verplichte quarantaine van 21 dagen. Ik wilde terug, maar had totaal geen zin in die quarantaine. Wat heeft het voor zin om mijn ouders op te zoeken als ik eerst 21 dagen alleen in isolatie moet?”

Sumanth komt uit het zuiden van India. Hij is nog eerstejaars maar woont al vier jaar in Nederland. Hij studeerde al eens bij de HAN en bij de HAS Hogeschool. Hij moest beide keren vroegtijdig stoppen door persoonlijke omstandigheden.

Goed op je cv

Waarom hij voor Nederland als bestemming koos? Zonder na te hoeven denken zegt hij: “Het avontuur.” En even later: “Een Nederlands diploma staat goed op je cv in India. Ik heb zo meer kansen op de arbeidsmarkt.”

Vindt Sumanth dat Nederlanders zich netjes aan de maatregelen houden? Hij aarzelt: “Het hangt af van de situatie. Als ik voor Deliveroo eten bezorg, houden ze keurig anderhalve meter afstand. Maar mensen gaan hier wel voortdurend naar buiten. Ze zijn nonchalant en vinden het misschien niet erg om besmet te raken. Of ze zijn gewoon koppig.”

‘Mijn indruk is dat mensen niet echt heel bezorgd zijn’

In zijn land van afkomst gelden strenge maatregelen. Grenzen tussen deelstaten zijn dicht, er zijn geen binnenlandse vluchten en passagierstreinen rijden pas sinds kort weer. Ook scholen, universiteiten, horeca, winkelcentra en gebedsruimtes zijn vrijwel overal gesloten. “Als mensen in India zich niet aan regels houden, worden ze geslagen door de politie.”

Liberale democratie

Hoe anders is dat in Nederland, waar de restricties relatief mild zijn en de overheid een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid. “Dit is een liberaal land, dus ik begrijp waarom de overheid geen drastische maatregelen neemt”, zegt de student International Business. “Een lockdown zoals in India past niet bij een liberale democratie.” Het betrekkelijk milde corona-regime komt hem goed uit. “Als het zo streng was als in India, dan had ik moeten stoppen met mijn werk bij Deliveroo en zou ik door geldproblemen noodgedwongen terug moeten.”

Dat niet iedereen in Nederland het virus even serieus neemt, merkt de Russische Polina Podobed ook op. “Ik heb de afgelopen tijd op het gedrag gelet van mensen in Breda. Mijn indruk is dat Nederlanders niet echt heel bezorgd zijn. Ze blijven hun dagelijkse dingen doen.”

Polina studeert International Business en was op vakantie in thuistad Sint-Petersburg toen het virus uitmondde in een pandemie “De dag voordat ik terug zou vliegen naar Amsterdam, gingen elders al grenzen dicht. Ik was bang dat ik niet terug kon naar Nederland, maar het is gelukkig goedgekomen.”

‘Zo verschrikkelijk. Ik heb er nachten van wakker gelegen’

Rusland heeft wereldwijd na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronabesmettingen. Tot overmaat van ramp vielen in ziekenhuizen in Moskou en Sint-Petersburg zes doden doordat beademingsapparaten in brand vlogen. In Moskou kwam één coronapatiënt om, in Sint-Petersburg vijf. “Zo verschrikkelijk. Ik heb er nachten van wakker gelegen”, zeg Polina. Haar familie en vrienden in Rusland zijn gezond en hebben toegang tot redelijke gezondheidszorg. “Iedere dag krijg ik een update van het thuisfront. Ik maak me om hen nu niet zoveel zorgen.”

Weinig informatie in het Engels

De student vindt het frustrerend dat er in Nederland weinig informatie in het Engels te krijgen is. “Zowel binnen als buiten Avans is dat een probleem”, verzucht ze. En daar is Polina niet alleen in. 23 procent van de internationale studenten vond al voor de coronacrisis dat het ontbrak aan goede Engelstalige informatie, blijkt uit een enquête van Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en studentenorganisaties LSVb en ESN. Dat percentage neemt vermoedelijk toe door de coronacrisis.

Sumanth is tevreden met de steun vanuit Avans. “Ze doen naar mijn idee alles wat ze kunnen om ons van informatie te voorzien.” Polina is minder positief. “Veel internationale studenten zitten nu in onzekerheid”, zegt ze. “We hebben stress en een paar studenten zijn zelfs ingestort, omdat er zoveel onzekerheid is. Daar kan Avans niet zoveel aan doen natuurlijk, maar het heeft effect op studieresultaten. Het zou fijn zijn als er meer ondersteuning was voor internationals. Deze periode is voor niemand makkelijk, maar als je zo ver van huis bent is het nog veel moeilijker.”

Lees meer: Student in het buitenland: “De kroegen zijn weer op slot uit vrees voor een tweede golf”