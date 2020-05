Kabinet: “Studenten sowieso niet in de spits”

Hoogstwaarschijnlijk mogen universiteiten en hogescholen half juni de deuren openen voor noodzakelijke practica en tentamens. Toch moeten zo min mogelijk studenten gebruik maken van het openbaar vervoer.

Studenten moeten “sowieso niet tijdens de spits” reizen, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Dat heeft het kabinet afgesproken met universiteiten en hogescholen.

Het openbaar vervoer is een heet hangijzer in de coronacrisis. Anderhalve meter afstand houden is moeilijk in de trein of bus. Hoe voorkom je dat het virus zich verspreidt in een drukke spits?

Mondkapjes

Gebruik het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen, maant het kabinet. Mijd de spits. Als het mogelijk is, loop of pak de fiets. Vanaf 1 juni zijn bovendien mondkapjes verplicht.

Universiteiten en hogescholen maken nu plannen voor de situatie vanaf 15 juni. Als ze inderdaad groen licht krijgen, zullen ze kijken welke groepen studenten dringend naar de campus moet komen, bijvoorbeeld voor practica of tentamens die niet thuis gemaakt kunnen worden.

Roosters

Avans Hogeschool heeft zelfs al conceptroosters gemaakt voor eventuele tentamens op de campus, zodat studenten zich alvast kunnen inschrijven. Die tentamens zijn onder voorbehoud gepland.