Met deze 4 tips van je favoriete fitgirl Nathalie ben je zo van die coronakilo’s af

Tijdens zo’n lockdown is het verleidelijk om naar koek en chips te grijpen: het welbekende troosteten. En voorlopig zijn de sportscholen nog hartstikke dicht. We vroegen Avansmedewerker en fitgirl Nathalie Broeders daarom om tips.

Ritme

“Alle dagen lijken op elkaar en veel mensen hebben moeite om in een ritme te komen. Toch is ritme wel de manier om met ongezonde gewoonten te breken. Probeer op tijd je bed uit te komen. Als je online college om 9.30 uur begint, sta dan niet tien minuten van tevoren op omdat je nu niet hoeft te reizen. Je reistijd kun je inzetten om een wandeling te maken. Even wat frisse lucht helpt je om je beter te concentreren. En pauzeer tussen de colleges door om een half uurtje te bewegen.”

Meer groente, sneller vol gevoel

Eet voldoende groente (minimaal 250 gram) en zeker twee stuks fruit per dag. Door vitamines blijft je weerstand hoog en word je minder snel ziek. Heb je moeite om aan je dagelijkse dosis groenten te komen? Eet bij je boterhammen sla, komkommer en tomaat. Of eet worteltjes, tomaatjes of andere groenten tussendoor. Die extra groenten helpen ook om sneller vol te zitten: wie meer groenten eet, grijpt minder snel naar ongezonde troep.”



De 80/20-regel

“Wil je echt afvallen? Dan is het een kwestie van op je voeding letten en regelmatig sporten. Het is een open deur, maar ook het enige dat écht effectief is. Houd de 80/20-regel aan: 80 procent gezond eten, 20 procent bewegen (dat is die 30 minuten per dag). Dus als je niet van wandelen houdt, ga dan een half uur per dag sporten. Bijvoorbeeld een bootcamp in de buitenlucht, want dat mag gewoon op gepaste afstand. Of ga een stevig rondje fietsen.”

Blijf gehydrateerd

“Drink voldoende water! 2,5 liter per dag. Het water dat je tijdens het sporten drinkt, tel je niet mee. Ook koffie niet.”



“En tot slot: Om jullie door deze periode heen te slepen, bied ik een gratis fitcheck aan in mijn woonplaats Dorst. Wat houdt dit in? We wegen je op een speciale weegschaal en dan weten we je BMI, vetpercentage, vochtpercentage en je zogenoemde gevaarlijke vet. Ook bekijken we je voedingspatroon en jouw doel. Bijvoorbeeld gespierder worden, afvallen of fitter worden. Stuur een mailtje naar rebuildyourlifestyle@gmail.com voor een afspraak.”

